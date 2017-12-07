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В блогах: самарский блогер eirc63 поднял острую для всех россиян тему
Самарский блогер eirc63 поднял самую острую для всех россиян тему об Олимпиаде. "Считаю, что она очень даже Самары касается, - пишет автор. - Может, немного офтоп, но за Олимпиадой дойдут у НИХ руки и до чемпионата мира по футболу. …
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7 декабря 2017, 03:13
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?
Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с …
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5 декабря 2017, 09:23
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В блогах: Пошел по стопам отца
Блогер Илья Круговой рассказал, что сын известного самарского бизнесмена Ивана Мотынги, которого тоже зовут Иван, пошел по стопам отца. Молодой 25-летний парень возглавил городскую федерацию дзюдо, место президента которой стало вакантным после того, как прежний руководитель Рустам Хасаев пошел на повышение …
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5 декабря 2017, 08:18
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В блогах: Трамвайный ад, или Почему в Самаре всегда будут пробки
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5 декабря 2017, 07:04
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В Самаре сносят Дворец Спорта
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21 августа 2017, 06:10
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Речка с водопадом: В Самаре прорвало трубу на Молодогвардейской
Вода затопила проезжую часть и тротуар, пишет портал 63.ru. Сегодня, 30 июля, в Самаре затопило улицу Молодогвардейскую. Вода из места прорыва разлилась по проезжей части и тротуар. Дорога в самом центре города превратилась в настоящую реку с водопадом. Очевидцам …
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30 июля 2017, 06:03
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Самара: Снос дворца спорта откладывается
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29 июня 2017, 08:15
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Самарский лёд оказался слишком крепок
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29 июня 2017, 07:06
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Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре
Строительство нового здания Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре должно стартовать раньше, чем планировалось. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, изучив проектные решения. Демонтаж существующих конструкций предполагалось начать 1 июня, а затем строители должны были приступить к …
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27 марта 2017, 12:35
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В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли Молодогвардейскую
Накануне, 13 января, в Самаре произошла серьезная коммунальная авария. Около 6 часов утра специалистам поступила информация об утечке на водопроводных сетях. Возле дома №221 на улице Молодогвардейской прорвало трубу диаметром 900 миллиметров. Сначала сотрудники ремонтной бригады перекрыли лишь часть дороги. …
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14 января 2016, 06:25
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В блогах: дом Иванова и ретропочта в Самаре
Блогер Армен Арутюнов посвятил свой пост кирпичному особняку на Молодогвардейской, 142-144. Его построил купец Иванов в 1898 году. Спустя почти девяносто лет здание заняло отделение почты. В прошлом году было принято решение особняк отреставрировать и открыть в нем почтовое …
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9 сентября 2015, 03:46
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В Самаре на Молодогвардейской запретили остановку и стоянку транспорта
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7 сентября 2015, 06:55