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Материалы по теме:

В блогах: самарский блогер eirc63 поднял острую для всех россиян тему

В блогах: самарский блогер eirc63 поднял острую для всех россиян тему

Самарский блогер eirc63 поднял самую острую для всех россиян тему об Олимпиаде. "Считаю, что она очень даже Самары касается, - пишет автор. - Может, немного офтоп, но за Олимпиадой дойдут у НИХ руки и до чемпионата мира по футболу. 
7 декабря 2017, 03:13
В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на

В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?

Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с 

5 декабря 2017, 09:23
В блогах: Пошел по стопам отца

В блогах: Пошел по стопам отца

Блогер Илья Круговой рассказал, что сын известного самарского бизнесмена Ивана Мотынги, которого тоже зовут Иван, пошел по стопам отца. Молодой 25-летний парень возглавил городскую федерацию дзюдо, место президента которой стало вакантным после того, как прежний руководитель Рустам Хасаев пошел на повышение 

5 декабря 2017, 08:18
В блогах: Трамвайный ад, или Почему в Самаре всегда будут пробки

В блогах: Трамвайный ад, или Почему в Самаре всегда будут пробки

На работу самарских трамваев пожаловалась блогер 63ru. "Решила я сдуру сегодня принять к сведению настойчивые рекомендации МЧС и ГИБДД (помня, как вчера простояла полтора часа в пробках) добраться до работы на трамвае. - пишет автор. - Сделать, так сказать, ход конем 

5 декабря 2017, 07:04
В Самаре сносят Дворец Спорта

В Самаре сносят Дворец Спорта

В Самаре начали сносить Дворец Спорта на улице Молодогвардейской. Демонтаж займет около 2,5 месяцев.
Напомним, здание, в котором выступал с концертами Владимир Высоцкий и долгое время играли хоккеисты ЦСК ВВС было построено еще в 1966 году, и в последнее время 

21 августа 2017, 06:10
Речка с водопадом: В Самаре прорвало трубу на Молодогвардейской

Речка с водопадом: В Самаре прорвало трубу на Молодогвардейской

Вода затопила проезжую часть и тротуар, пишет портал 63.ru. Сегодня, 30 июля, в Самаре затопило улицу Молодогвардейскую. Вода из места прорыва разлилась по проезжей части и тротуар. Дорога в самом центре города превратилась в настоящую реку с водопадом. Очевидцам 
30 июля 2017, 06:03
Самара: Снос дворца спорта откладывается

Самара: Снос дворца спорта откладывается

Срок сноса самарского дворца спорта на улице Молодогвардейской сдвигается как минимум на месяц. Причина - перенос торгов по определению подрядчика, который выполнит эту работу почти за 76 миллионов рублей. Если раньше предполагалось, что все должно быть сделано до конца лета, 
29 июня 2017, 08:15
Самарский лёд оказался слишком крепок

Самарский лёд оказался слишком крепок

Работы по сносу самарского ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской, похоже, затягиваются. Тендер на выполнение работ перенесли – заявки будут принимать до 6 июля, а сам аукцион состоится 10 июля, сообщается на сайте ХК ЦСК ВВС. Это связано с устранением 

29 июня 2017, 07:06
Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре

Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре

Строительство нового здания Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре должно стартовать раньше, чем планировалось. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, изучив проектные решения. Демонтаж существующих конструкций предполагалось начать 1 июня, а затем строители должны были приступить к 
27 марта 2017, 12:35
В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли Молодогвардейскую

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли Молодогвардейскую

Накануне, 13 января, в Самаре произошла серьезная коммунальная авария. Около 6 часов утра специалистам поступила информация об утечке на водопроводных сетях. Возле дома №221 на улице Молодогвардейской прорвало трубу диаметром 900 миллиметров. Сначала сотрудники ремонтной бригады перекрыли лишь часть дороги. 
14 января 2016, 06:25
В блогах: дом Иванова и ретропочта в Самаре

В блогах: дом Иванова и ретропочта в Самаре

Блогер Армен Арутюнов посвятил свой пост кирпичному особняку на Молодогвардейской, 142-144. Его построил купец Иванов в 1898 году. Спустя почти девяносто лет здание заняло отделение почты. В прошлом году было принято решение особняк отреставрировать и открыть в нем почтовое 
9 сентября 2015, 03:46
В Самаре на Молодогвардейской запретили остановку и стоянку транспорта

В Самаре на Молодогвардейской запретили остановку и стоянку транспорта

В администрации городского округа Самара сообщили о введении ограничений для автотранспорта на улице Молодогвардейской. Это касается участка от улицы Полевой до Маяковского. В течение ближайших двух дней – с 7 сентября до 17 часов 9 сентября там запрещена остановка и 
7 сентября 2015, 06:55
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