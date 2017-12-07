Речка с водопадом: В Самаре прорвало трубу на Молодогвардейской пишет портал 63.ru. Сегодня, 30 июля, в Самаре затопило улицу Молодогвардейскую. Вода из места прорыва разлилась по проезжей части и тротуар. Дорога в самом центре города превратилась в настоящую реку с водопадом. Очевидцам … Вода затопила проезжую часть и тротуар,. Сегодня, 30 июля, в Самаре затопило улицу Молодогвардейскую. Вода из места прорыва разлилась по проезжей части и тротуар. Дорога в самом центре города превратилась в настоящую реку с водопадом. Очевидцам