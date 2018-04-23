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Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»
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23 апреля 2018, 03:04
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Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»
Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по …
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23 апреля 2018, 07:00
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Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти
В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную …
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20 апреля 2018, 01:09
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В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки
В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.
«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! …
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20 апреля 2018, 12:53
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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль
Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. …
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20 апреля 2018, 12:33
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Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС
Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал …
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19 апреля 2018, 08:02
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Блогер показал фото весны в Самарской области
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18 апреля 2018, 09:00
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В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру
Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».
«Как вы считаете, есть ли на этом фото перекрестка Московского шоссе нарушения? Помогите сотрудникам областного минтранса найти «косяк». Итак, во-первых. Знак 5.19.1 (пешеходный переход) устанавливается …
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16 апреля 2018, 01:18
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Названа причина провала новой тротуарной плитки вдоль Московского шоссе
Стала известна причина провала новой тротуарной плитки в поселке Мехзавод. Напомним, дефекты покрытия обнаружили в 4 квартале. Тротуарную плитку вдоль Московского шоссе уложили в рамках реконструкции трассы к ЧМ-2018. Однако недавно в Сети появились фотографии «просевшей» тротуарной плитки. Представитель компании …
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10 апреля 2018, 04:08
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Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре
В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.
«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться …
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9 апреля 2018, 09:53
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Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина
Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.
«На ремонт …
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3 апреля 2018, 12:29
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Смартфоны Nokia вошли в десятку самых продаваемых в России
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9 января 2018, 02:21
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Владимир Василенко разрешил рынку «Норд» работать до апреля 2023 года
Власти Самары разрешили рынку «Норд» работать до апреля 2023 года. Соответствующий документ, который подписал первый замглавы города, который сейчас исполняет полномочия градоначальника, Владимир Василенко, опубликован на сайте мэрии. Рынок расположен в Советском районе Самары у пересечения Заводского шоссе и улицы …
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25 декабря 2017, 10:44
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В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер
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1 декабря 2017, 05:12
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В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски
Около трехсот самовольных построек – контейнеров, киосков, гаражей – снесут в Кировском районе Самары. Они занимают участки общего пользования или полосы отвода инженерных сетей. Информация опубликована на сайте мэрии. Решение о демонтаже принято профильной межведомственной комиссией. Несколько десятков объектов находятся …
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8 ноября 2017, 01:58