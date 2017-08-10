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Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам
В паблике «Автостолица» соцсети «ВКонтакте» пожаловались, что рядом с тольяттинским торговым центром «Алтын» ночью постоянно собираются молодые любители громкой музыки, которую они включают в автомобилях. Эти «меломаны» уже очень долго отравляют жизнь горожанам, живущим поблизости. В ответ на просьбы …
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10 августа 2017, 07:20
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Появилось фото раритетов, найденных на Самарке
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "речной эксклюзив без документов". Автор обнаружил в Самаре очень старые лодки. "Даже не знаю, остались ли сегодня в нашем городе мастера, которые смогли бы изготовить подобные деревянные лодки. Думаю, что нет, все-таки это ручная …
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9 августа 2017, 09:31
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Детям показали бокс!
В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия …
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9 августа 2017, 08:06
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«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. …
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9 августа 2017, 07:37
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Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах
На четырех самарских пляжах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Речь идет о зонах отдыха на спуске улицы Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очередях набережной. Об этом сообщили в самарском региональном управлении Роспотребнадзора, …
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7 августа 2017, 07:20
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Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова
Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки. Из них мужчины планируют построить плот и поплыть на нем вниз по Волге, аж до самого Саратова, передает "КТВ Луч".
Предположительно, маршрут …
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29 июля 2017, 04:29
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Купаться запрещено как минимум до середины августа
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26 июля 2017, 06:24
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Названы самарские пляжи, где лучше не купаться
Половина самарских пляжей не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четырех зонах отдыха на берегу Волги: на спуске Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очереди набережной (от Ленинградской …
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26 июля 2017, 09:34
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Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке
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17 апреля 2017, 12:27
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Тело пропавшего мужчины найдено в Самарке спустя 9 дней
Спасатели нашли в реке Самарке тело мужчины, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
По информации ведомства, обнаружен человек, пропавший 17 сентября, после столкновения катера и баржи. Утром в понедельник, 26 сентября, утонувшего обнаружили на поверхности воды возле железнодорожного моста. Тело доставили …
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27 сентября 2016, 10:57