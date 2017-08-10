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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам

Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам

В паблике «Автостолица» соцсети «ВКонтакте» пожаловались, что рядом с тольяттинским торговым центром «Алтын» ночью постоянно собираются молодые любители громкой музыки, которую они включают в автомобилях. Эти «меломаны» уже очень долго отравляют жизнь горожанам, живущим поблизости. В ответ на просьбы 
10 августа 2017, 07:20
Появилось фото раритетов, найденных на Самарке

Появилось фото раритетов, найденных на Самарке

Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "речной эксклюзив без документов". Автор обнаружил в Самаре очень старые лодки. "Даже не знаю, остались ли сегодня в нашем городе мастера, которые смогли бы изготовить подобные деревянные лодки. Думаю, что нет, все-таки это ручная 
9 августа 2017, 09:31
Детям показали бокс!

Детям показали бокс!

В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия 
9 августа 2017, 08:06
«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. 
9 августа 2017, 07:37
Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах

Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах

На четырех самарских пляжах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Речь идет о зонах отдыха на спуске улицы Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очередях набережной. Об этом сообщили в самарском региональном управлении Роспотребнадзора, 

7 августа 2017, 07:20
Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова

Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова

Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки. Из них мужчины планируют построить плот и поплыть на нем вниз по Волге, аж до самого Саратова, передает "КТВ Луч".
 
Предположительно, маршрут 
29 июля 2017, 04:29
Купаться запрещено как минимум до середины августа

Купаться запрещено как минимум до середины августа

В июне уровень воды в Куйбышевском водохранилище достиг отметки, при которой могут возникать различные  неблагоприятные явления. Речь в первую очередь о затоплениях. Под воду ушли острова, в районе пляжей после сбросов  воды Жигулевской ГЭС она поднялась примерно на метр.  И 

26 июля 2017, 06:24
Названы самарские пляжи, где лучше не купаться

Названы самарские пляжи, где лучше не купаться

Половина самарских пляжей не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четырех зонах отдыха на берегу Волги: на спуске Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очереди набережной (от Ленинградской 

26 июля 2017, 09:34
Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

На реке Самарке двое мужчин, рискуя жизнью, решили сделать эффектное селфи на бревне, которое несло течением. Они перебрались на дерево со своей резиновой лодки, но обратно вернуться не смогли – бревно уже уплыло дальше по реке. Инцидент произошел на территории 

17 апреля 2017, 12:27
Тело пропавшего мужчины найдено в Самарке спустя 9 дней

Тело пропавшего мужчины найдено в Самарке спустя 9 дней

Спасатели нашли в реке Самарке тело мужчины, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
По информации ведомства, обнаружен человек, пропавший 17 сентября, после столкновения катера и баржи. Утром в понедельник, 26 сентября, утонувшего обнаружили на поверхности воды возле железнодорожного моста. Тело доставили 
27 сентября 2016, 10:57
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