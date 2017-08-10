Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам … В паблике «Автостолица» соцсети «ВКонтакте» пожаловались , что рядом с тольяттинским торговым центром «Алтын» ночью постоянно собираются молодые любители громкой музыки, которую они включают в автомобилях. Эти «меломаны» уже очень долго отравляют жизнь горожанам, живущим поблизости. В ответ на просьбы