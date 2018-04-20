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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль
Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. …
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20 апреля 2018, 12:33
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Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти
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20 апреля 2018, 11:49
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Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти
В Тольятти ищут мужчину, который обокрал пенсионерку. Он был в гостях у 57-летней женщины в конце марта. Воспользовавшись доверием своей жертвы, злоумышленник похитил 500 тысяч рублей.
Приметы подозреваемого: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 173 сантиметров, плотного телосложения.
Подозреваемый был …
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19 апреля 2018, 07:08
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Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС
Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал …
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19 апреля 2018, 08:02
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Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти
В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.
Попытка конкурентов …
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19 апреля 2018, 07:01
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Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти
В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».
Cреди нарушений называются …
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19 апреля 2018, 02:01
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Блогер показал фото весны в Самарской области
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18 апреля 2018, 09:00
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Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти
В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята …
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18 апреля 2018, 01:11
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Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре
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11 апреля 2018, 12:19
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Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля
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6 апреля 2018, 07:23
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Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре
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6 апреля 2018, 02:11
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Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая
В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, …
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30 марта 2018, 10:37