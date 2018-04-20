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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. 
20 апреля 2018, 12:33
Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти

Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти

В конце 2016 года в полицию обратился житель Тольятти, рассказавший, что с парковки одного из спортивных центров был угнан его автомобиль «Лада Гранта». Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе места преступления. 

20 апреля 2018, 11:49
Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти

Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти

В Тольятти ищут мужчину, который обокрал пенсионерку. Он был в гостях у 57-летней женщины в конце марта. Воспользовавшись доверием своей жертвы, злоумышленник похитил 500 тысяч рублей.

 Приметы подозреваемого: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 173 сантиметров, плотного телосложения.

Подозреваемый был 

19 апреля 2018, 07:08
Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС

Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС

Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал 
19 апреля 2018, 08:02
Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.

Попытка конкурентов 

19 апреля 2018, 07:01
Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».

Cреди нарушений называются 
19 апреля 2018, 02:01
Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер Алексей Авдейчев показал 
18 апреля 2018, 09:00
Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята 
18 апреля 2018, 01:11
Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре

Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре

В Самаре на набережной Волги к ЧМ-2018 появятся «футбольные мячи» из петуний. Две цветочные композиции в мае высадят на Маяковском и Красноармейском 
11 апреля 2018, 12:19
Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

В Самаре объявили день пробного запуска нового фонтана на набережной Волги у Ладьи. Запланированная дата – 20 апреля, за день до пробного пуска остальных самарских фонтанов и общегородского субботника, сообщает мэрия Самары. Напомним,  на четвертой очереди набережной протяженностью около километра 

6 апреля 2018, 07:23
Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре вторую очередь набережной Волги украсят разноцветной плиткой – от бассейна ЦСК ВВС до «Кинапа». МП «Самарская набережная» ищет подрядчика, если все пройдет гладко, работы могут быть завершены до начала ЧМ-2018. Старый асфальт должны снять, а вместо него уложить 

6 апреля 2018, 02:11
Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, 
30 марта 2018, 10:37
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