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«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области
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4 мая 2018, 03:20
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В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?
Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, …
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4 мая 2018, 02:45
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Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре
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3 мая 2018, 03:34
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Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?
Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора", - пишет …
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27 апреля 2018, 08:00
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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и …
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27 апреля 2018, 12:42
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В блогах: «Лечилку проектов» оценили самарцы
Блогер Татьяна Ан поведала, что с 20 по 22 апреля делегация Самарской области принимала участие в Ассамблее некоммерческих организаций Приволжского федерального округа. "Мероприятие, которое организуется при поддержке Фонда президентских грантов, каждый год проходит в Нижнем Новгороде. В состав самарской …
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26 апреля 2018, 08:00
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Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?
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23 апреля 2018, 08:01
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В СамГТУ 30 ноября откроют арт-объект «Наш Высоцкий»
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29 ноября 2017, 09:50
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Самарская ракета станет световым арт-объектом
Самарский монумент-ракету «Союз» на проспекте Ленина оборудуют подсветкой. Объявлен открытый конкурс на разработку лучшего проекта. Идею предложили ветераны космической отрасли. Представить на конкурс свои материалы могут граждане России и иностранцы, индивидуальные предприниматели, творческие мастерские, учебные заведения и предприятия всех форм …
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28 июля 2017, 08:07
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Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект
Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, …
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14 июля 2017, 11:05
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В Самаре на улице Подшипниковой появились железные человечки
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3 октября 2016, 02:05