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Материалы по теме:

«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской области на участке федеральной трассы М-5 на территории Сызранского района перевернулась грузовая «Газель» с картошкой. ДТП произошло 3 мая в 
4 мая 2018, 03:20
В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, 
4 мая 2018, 02:45
Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре в четверг, 
3 мая 2018, 03:34
Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?

Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?

Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора",  - пишет 
27 апреля 2018, 08:00
В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и 
27 апреля 2018, 12:42
В блогах: «Лечилку проектов» оценили самарцы

В блогах: «Лечилку проектов» оценили самарцы

Блогер Татьяна Ан поведала, что с 20 по 22 апреля делегация Самарской области принимала участие в Ассамблее некоммерческих организаций Приволжского федерального округа. "Мероприятие, которое организуется при поддержке Фонда президентских грантов, каждый год проходит в Нижнем Новгороде. В состав самарской 
26 апреля 2018, 08:00
Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Жительница Самары Татьяна Наумова обратила внимание на заброшенный пустырь на месте многострадального рынка на пересечении Революционной и Московского шоссе. «Сам не ам и другому не дам. Чиновники базар разогнали, но вместо него ничего так и не появилось. Бурьян, помойки и 
23 апреля 2018, 08:01
В СамГТУ 30 ноября откроют арт-объект «Наш Высоцкий»

В СамГТУ 30 ноября откроют арт-объект «Наш Высоцкий»

В четверг, 30 ноября, в Самаре отроют арт-объект «Наш Высоцкий». Площадка с инсталляцией расположена перед входом в актовый зал первого корпуса СамГТУ на улице Первомайской. Напомним, 50 лет назад в вузе состоялось легендарное выступление Владимира Высоцкого. В 1967 году артист 

29 ноября 2017, 09:50
Самарская ракета станет световым арт-объектом

Самарская ракета станет световым арт-объектом

Самарский монумент-ракету «Союз» на проспекте Ленина оборудуют подсветкой. Объявлен открытый конкурс на разработку лучшего проекта. Идею предложили ветераны космической отрасли. Представить на конкурс свои материалы могут граждане России и иностранцы, индивидуальные предприниматели, творческие мастерские, учебные заведения и предприятия всех форм 
28 июля 2017, 08:07
Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, 
14 июля 2017, 11:05
В Самаре на улице Подшипниковой появились железные человечки

В Самаре на улице Подшипниковой появились железные человечки

В Самаре на улице Подшипниковой появились новые арт-объекты – человечки из металлических труб. Всего установлено десять фигур. Благоустройство улицы приурочено к 130-летию самарского водопровода. Юбилей в этом году отпразднуют 14 октября.

Возле каждого человечка установлен стенд с информацией об 
3 октября 2016, 02:05
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