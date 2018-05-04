Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе? Жительница Самары Татьяна Наумова обратила внимание на заброшенный пустырь на месте многострадального рынка на пересечении Революционной и Московского шоссе. «Сам не ам и другому не дам. Чиновники базар разогнали, но вместо него ничего так и не появилось. Бурьян, помойки и …