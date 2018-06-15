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Материалы по теме:

Убрать мусор с берега озера зовут самарцев

Убрать мусор с берега озера зовут самарцев

В Самаре в субботу, 16 июня, в рамках общероссийской добровольческой акции «Вода России» пройдет субботник на озере Леснуха в районе 5-й Просеки в Октябрьском районе. К участию в уборке берега и лесной зоны от мусора зовут активных самарцев. На акции 

15 июня 2018, 11:12
Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Педагог из Самарской области Анна Алтунбаева присоединилась к резонасному общероссийскому флешмобу в поддержку 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая была уволена из школы за фотосессию в купальнике. "Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя 
15 июня 2018, 09:51
К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре

В Самаре три участка улиц на время ЧМ-2018 стали пешеходными, сообщает мэрия. Движение транспорта ограничено по улицам Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), по Красноармейской (от Самарской до улицы Куйбышева) и Молодогвардейской (от улицы Льва Толстого до ул. Маяковского). На период 
14 июня 2018, 11:00
Найдены нарушения при ремонте самарских дорог

Найдены нарушения при ремонте самарских дорог

Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.

Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском 

14 июня 2018, 10:26
В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди 
14 июня 2018, 09:50
В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»

В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»

Пользователь OBrian поведал в коллективном блоге "Я плакал", ​​что бывший глава ФСИН и самарского МВД Александр Реймер полюбил книги. "И это не метафора: самый высокопоставленный сиделец страны стал библиотекарем в колонии № 13, где он сейчас отбывает наказание, - 
14 июня 2018, 09:40
В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»

В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»

Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в 
14 июня 2018, 09:34
К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары

К ЧМ-2018 перекроют дороги в центре Самары

В Самаре с 14 июня перекроют дороги в центре города. Завтра официально стартует ЧМ-2018 по футболу. Матчи примут 11 городов-организаторов, шесть игр пройдут в Самаре на стадионе «Самара Арена» - 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля. Напомним, 
13 июня 2018, 04:17
Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», 

13 июня 2018, 11:02
Сызранским коммунальщикам дали два дня на вывоз мусора из города

Сызранским коммунальщикам дали два дня на вывоз мусора из города

7 мая в администрации Сызрани прошло оперативное совещание. Одним из главных вопросов повестки дня стал вывоз мусора с территории города. В последнее время местные жители направили чиновникам массу жалоб на то, что контейнерные площадки не вычищаются вовремя. Местами образовались несанкционированные 
7 мая 2018, 01:16
Бобры «отдыхают»: Плотина из мусора перегородила русло реки Крымза

Бобры «отдыхают»: Плотина из мусора перегородила русло реки Крымза

Жители Сызрани пожаловались в соцсетях на огромную свалку на реке Крымза в районе Военгородка. Пластиковые бутылки, пакеты и прочий «хлам», который нанесло течением, со временем перегородили русло речушки и превратились в настоящую мусорную плотину.
 
«Каждому кажется, что выкинутая за 
2 мая 2018, 02:42
Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?

Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?

Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора",  - пишет 
27 апреля 2018, 08:00
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