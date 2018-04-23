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Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»
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23 апреля 2018, 03:04
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Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?
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23 апреля 2018, 08:01
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Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти
В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную …
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20 апреля 2018, 01:09
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В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки
В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.
«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! …
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20 апреля 2018, 12:53
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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль
Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. …
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20 апреля 2018, 12:33
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Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС
Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал …
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19 апреля 2018, 08:02
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Блогер показал фото весны в Самарской области
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18 апреля 2018, 09:00
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Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области
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16 апреля 2018, 02:35
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Флешмоб «У кого длиннее кот» набирает популярность в сети
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14 марта 2018, 10:21
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СК разыскивает в Самаре серийного насильника 18-летних девушек
В Самарской области следователи опубликовали обращение к жителям. Сотрудники регионального следственного управления СК России просят самарцев помочь в поиске подозреваемого в изнасилованиях в разных города России. Все жертвы насильника - 18-летние девушки. Преступления были совершены на улице или в подъездах …
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7 декабря 2017, 10:47
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Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»
Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для …
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20 октября 2017, 09:45
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Молодой водитель сбил двух самарских девушек
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18 сентября 2017, 01:32
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Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира
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1 августа 2017, 07:06
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Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города
В «Паблике Тольятти» в "ВК" анонсируют, что в Автограде пройдёт большой танцевальный флешмоб. Позитивная и динамичная акция будет организована в первое летнее воскресенье, 4 июня, в ходе празднования Дня города.
Приглашаются все желающие горожане, которые давно мечтают стать …
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5 мая 2017, 05:21
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GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео
На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.
Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы …
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25 декабря 2016, 03:58