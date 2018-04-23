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Материалы по теме:

Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»

Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»

В Самаре за билетами на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена» выстроились очереди. Билеты продают в кассах стадиона «Металлург» и в 
23 апреля 2018, 03:04
Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Жительница Самары Татьяна Наумова обратила внимание на заброшенный пустырь на месте многострадального рынка на пересечении Революционной и Московского шоссе. «Сам не ам и другому не дам. Чиновники базар разогнали, но вместо него ничего так и не появилось. Бурьян, помойки и 
23 апреля 2018, 08:01
Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную 
20 апреля 2018, 01:09
В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки

В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки

В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.

«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! 

20 апреля 2018, 12:53
В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. 
20 апреля 2018, 12:33
Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС

Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС

Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал 
19 апреля 2018, 08:02
Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер Алексей Авдейчев показал 
18 апреля 2018, 09:00
Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области

Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области

Из Самарской области в Президентский полк попадут 15 призывников. Всего весной военкоматы региона планируют призвать 2859 новобранцев. Служить они будут во всех регионах России -  от Дальнего Востока до Калининграда и Крыма. Более 2200 человек уже прошли медкомиссию. Отметим, по 

16 апреля 2018, 02:35
Флешмоб «У кого длиннее кот» набирает популярность в сети

Флешмоб «У кого длиннее кот» набирает популярность в сети

В японском сегменте Twitter набирает обороты новый флешмоб. Все началось с того, что один молодой человек увидел, как спит его кот. Он решил вытянуть животное во всю длину, а после этого сфотографировал. Карточку он выложив в своем микроблоге с подписью 
14 марта 2018, 10:21
СК разыскивает в Самаре серийного насильника 18-летних девушек

СК разыскивает в Самаре серийного насильника 18-летних девушек

В Самарской области следователи опубликовали обращение к жителям. Сотрудники регионального следственного управления СК России просят самарцев помочь в поиске подозреваемого в изнасилованиях в разных города России. Все жертвы насильника - 18-летние девушки. Преступления были совершены на улице или в подъездах 

7 декабря 2017, 10:47
Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для 
20 октября 2017, 09:45
Молодой водитель сбил двух самарских девушек

Молодой водитель сбил двух самарских девушек

В воскресенье, 17 сентября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали две молодые девушки. Авария случилась на улице Советской Армии в районе телецентра около семи часов вечера. Иномарка Hyundai Solaris под управлением 24-летнего автомобилиста наскочила на двух пешеходов. По данным 

18 сентября 2017, 01:32
Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

В Италии завершился чемпионат мира по баскетболу среди девушек в возрасте до 19 лет. По итогам турнира триумфальную победу одержала сборная России, в которой выступала воспитанница самарского баскетбола Дарья Курильчук. В финале сборная России со счетом 86:82 обыграла команду США 
1 августа 2017, 07:06
Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города

Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города

В «Паблике Тольятти» в "ВК" анонсируют, что в Автограде пройдёт большой танцевальный флешмоб. Позитивная и динамичная акция будет организована в первое летнее воскресенье, 4 июня, в ходе празднования Дня города.

Приглашаются все желающие горожане, которые давно мечтают стать 
5 мая 2017, 05:21
GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.

Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы 
25 декабря 2016, 03:58
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