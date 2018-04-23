Флешмоб «У кого длиннее кот» набирает популярность в сети В японском сегменте Twitter набирает обороты новый флешмоб. Все началось с того, что один молодой человек увидел, как спит его кот. Он решил вытянуть животное во всю длину, а после этого сфотографировал. Карточку он выложив в своем микроблоге с подписью …