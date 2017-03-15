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Жительницу Самары шокировала двухголовая кукла в детском магазине
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращают внимание на игрушки, которые продаются в самарских магазинах. "Сказать, что я в шоке, означает ничего не сказать, - пишет автор. - Вчера была в детском магазине игрушек и увидела вот такой шедевр. …
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15 марта 2017, 10:10
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
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14 марта 2017, 05:01
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Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества
Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества губернии. Ровно 6 лет назад, в 2011 году, телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто высказывающих свое мнение людей в интернет-сообществе - блогеров самарского "Живого Журнала". Грядущая премия …
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14 марта 2017, 03:22
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В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе
Самарчанка Анастасия Мухина в "ВК" жалуется на "огромную непереходимую лужу на остановке "Авиагородок" по Заводскому шоссе. Когда меняли дорожное покрытие, там закатали в асфальт канализационный люк с решеткой. В итоге воде стало некуда уходить. Лужа занимает 2/3 части дороги. …
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14 марта 2017, 06:54
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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
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14 марта 2017, 06:39
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В блогах: что осталось от самарского хлебозавода № 9
Блогер Евгений Синюков рассказал, что в Самаре начали разрушать последнее оставшееся здание на территории бывшего Куйбышевского/Самарского хлебозавода № 9. "Уникального предприятия, делавшего по-настоящему вкусный хлеб и дававшего большое количество рабочих мест жителям нашего города, больше нет. Здесь, видимо, будет …
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14 марта 2017, 06:32
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Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото
Крупный пожар произошел в воскресенье, 12 марта, на территории тольяттинского комбината «КуйбышевАзот». Сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило на пульт дежурного МЧС около 11 часов утра. Как выяснилось, огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и …
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13 марта 2017, 12:16
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В Самаре стартовал проект "Вагон знаний"
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20 февраля 2017, 12:24
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В Большечерниговском районе школьников возят в неисправных автобусах
К такому выводу по результатам проверки пришла районная прокуратура. В школе в селе Августовка используют автобусы с такими техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Ремни безопасности порваны, мусор внутри салона, разные шины. Списка учеников, подписанного директором учебного заведения, нет. …
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15 февраля 2017, 11:56
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В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину
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13 февраля 2017, 03:13
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В Самаре бытовка перекрыла дорогу
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27 января 2017, 04:07
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30 самарских школьников отдохнут в «Артеке»
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27 января 2017, 01:36
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В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк
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15 декабря 2016, 11:56
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За дорожное движение ответит АСУД
В Самаре создадут автоматизированную систему управления дорожным движением. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как следует из сопроводительной документации, среди ее задач - предупреждение возникновения заторов и пробок, оптимальное использование пропускной способности дорог, оптимизация логистики движения транспортных потоков и целый …
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28 декабря 2015, 04:28
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В РФ появится новый дорожный знак
В рамках международного конгресса Road Traffic Russia, на котором рассматривались вопросы безопасности и организации дорожного движения, прозвучало предложение об ограничении в Российской Федерации движения машин с «грязным выхлопом». С этой целью планируется ввести особые дорожные знаки. Как сообщается, наряду с …
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3 декабря 2015, 08:41