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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Жительницу Самары шокировала двухголовая кукла в детском магазине

Жительницу Самары шокировала двухголовая кукла в детском магазине

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращают внимание на игрушки, которые продаются в самарских магазинах. "Сказать, что я в шоке, означает ничего не сказать, - пишет автор. - Вчера была в детском магазине игрушек и увидела вот такой шедевр. 
15 марта 2017, 10:10
В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, 
14 марта 2017, 05:01
Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества губернии. Ровно 6 лет назад, в 2011 году, телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто высказывающих свое мнение людей в интернет-сообществе - блогеров самарского "Живого Журнала". Грядущая премия 
14 марта 2017, 03:22
В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе

В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе

Самарчанка Анастасия Мухина в "ВК" жалуется на "огромную непереходимую лужу на остановке "Авиагородок" по Заводскому шоссе. Когда меняли дорожное покрытие, там закатали в асфальт канализационный люк с решеткой. В итоге воде стало некуда уходить. Лужа занимает 2/3 части дороги. 
14 марта 2017, 06:54
В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

Про необычную форму перевозки автомобиля поведали в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". Вазовскую легковушку умудрились затолкать в кузов "Газели". Машина, естественно, вся не поместилась. Ибо микрогрузовичок не для этого предназначен. В итоге почти весь задок "Лады" свисал 
14 марта 2017, 06:39
В блогах: что осталось от самарского хлебозавода № 9

В блогах: что осталось от самарского хлебозавода № 9

Блогер Евгений Синюков рассказал, что в Самаре начали разрушать последнее оставшееся здание на территории бывшего Куйбышевского/Самарского хлебозавода № 9. "Уникального предприятия, делавшего по-настоящему вкусный хлеб и дававшего большое количество рабочих мест жителям нашего города, больше нет. Здесь, видимо, будет 
14 марта 2017, 06:32
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото

Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов, есть фото

Крупный пожар произошел в воскресенье, 12 марта, на территории тольяттинского комбината «КуйбышевАзот». Сообщение о возгорании в Центральном районе Автограда поступило на пульт дежурного МЧС около 11 часов утра. Как выяснилось, огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и 
13 марта 2017, 12:16
В Самаре стартовал проект

В Самаре стартовал проект "Вагон знаний"

Почти 4 сотни школьников на поезде посетят Пензу, чтобы познакомиться с лермонтовскими местами. Тур рассчитан на все выходные. В планах организаторов познакомить с самыми интересными городами Поволжья более 2 тысяч самарских детей. 390 самарских школьников готовятся отправиться в свой первый 

20 февраля 2017, 12:24
В Большечерниговском районе школьников возят в неисправных автобусах

В Большечерниговском районе школьников возят в неисправных автобусах

К такому выводу по результатам проверки пришла районная прокуратура. В школе в селе Августовка используют автобусы с такими техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Ремни безопасности порваны, мусор внутри салона, разные шины. Списка учеников, подписанного директором учебного заведения, нет. 

15 февраля 2017, 11:56
В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину

В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину

Два школьника помогли спасателям отыскать женщину, сломавшую ногу в лесу. Инцидент произошел 12 февраля около двух часов дня на лыжной тропе. Мимо проходили двое мальчиков, которые отправились встречать спасателей. Они прошло около полутора километров и провели их к месту, где 

13 февраля 2017, 03:13
В Самаре бытовка перекрыла дорогу

В Самаре бытовка перекрыла дорогу

В социальных сетях появилось фото «происшествия» на одной из самарских дорог. «Упала бытовка», - сообщил очевидец. Проезжую часть перекрыл павильон, который судя по снимку перевозили с помощью автокрана.  В комментарии к фото указано, что инцидент произошел на пересечении улиц Земеца 

27 января 2017, 04:07
30 самарских школьников отдохнут в «Артеке»

30 самарских школьников отдохнут в «Артеке»

Школьников из Самарской области отправят в «Артек». Путевками в самый знаменитый пионерский лагерь России 30 лучших учеников губернии наградит региональное минобрнауки. Очередная смена отправится в Крым с 16 февраля по 9 марта. В конкурсе могут участвовать школьники с 5 по 

27 января 2017, 01:36
В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк

В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк

В Самаре частично открыта для движения новая дорога из микрорайона Крутые Ключи в Кошелев-парк. Протяженность дороги - 6,5 километра. Пока открыта одна из двух полос, ширина каждой по семь метров.

Достроить трассу планируют в первом квартале 2017 года. По проекту она 

15 декабря 2016, 11:56
За дорожное движение ответит АСУД

За дорожное движение ответит АСУД

В Самаре создадут автоматизированную систему управления дорожным движением. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как следует из сопроводительной документации, среди ее задач - предупреждение возникновения заторов и пробок, оптимальное использование пропускной способности дорог, оптимизация логистики движения транспортных потоков и целый 
28 декабря 2015, 04:28
В РФ появится новый дорожный знак

В РФ появится новый дорожный знак

В рамках международного конгресса Road Traffic Russia, на котором рассматривались вопросы безопасности и организации дорожного движения, прозвучало предложение об ограничении в Российской Федерации движения машин с «грязным выхлопом». С этой целью планируется ввести особые дорожные знаки. Как сообщается, наряду с 
3 декабря 2015, 08:41
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