В блогах: «Не город, а выгребная яма...» … Блогер Анна Носова заявляет , что Самара сейчас "не город, а настоящая выгребная яма". "Я, конечно, понимаю, что идет активная подготовка к чемпионату мира и все силы брошены на стройку стадиона. Но это не значит, что надо «забить» на все