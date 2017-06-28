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В блогах: как получить электронный полис ОМС
Блогер Ольга Потапова делится опытом получения электронного полиса обязательного медицинского страхования. "Я вчера получила свой, - пишет автор. - Ждала 2 недели. Все просто: приходишь в страховую компанию с паспортом, пишешь заявление, тебя фотографируют, расписываешься на планшете. Потом тебя …
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28 июня 2017, 07:14
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В Самаре таксистам запретят включать шансон?
В самарской мэрии обсудили музыкальные вкусы водителей такси. «Важно, чтобы в такси работали люди с определенным уровнем культуры», - процитировал высказывание главы города Олега Фурсова портал «Сититраффик». Градоначальник отметил, что таксистам следовало бы ориентироваться на вкусы тех граждан, которых …
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28 июня 2017, 04:27
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Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет
Блогер Юрий Прокофьев выложил подборку фотографий, сделанных 18 лет назад гостьей из США. "Как и большинство туристов, она старалась запечатлеть на фото понравившиеся места: резные наличники на деревянных домах, купеческие особняки и виды улиц в историческом центре города. Но …
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28 июня 2017, 10:07
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Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?
"Свободу Чепаю!" - призывает блогер inst_ru в ЖЖ-сообществе "Самара ру". "Полтора года назад проходил мимо памятника герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чепаеву (именно такая его настоящая фамилия), - пишет автор. - В конце зимы 2016 года памятник был обнесён …
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28 июня 2017, 07:00
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Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители
Глава Самары Олег Фурсов рекомендовал городским чиновникам купить пособия для самообучения английскому языку.
«Обязательно приобретите самоучители. Впереди мировое первенство. Предстоят встречи с иностранными делегациями. Знание элементарных основ английского языка будет необходимо», - цитирует градоначальника «Самарская газета».
Всем сотрудникам …
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27 июня 2017, 12:48
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Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями
В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или …
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27 июня 2017, 09:31
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Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников
Блогер Анна Носова нашла очередную ошибку, которую пропустили самарские чиновники. «Русский писатель Константин Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная …
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26 июня 2017, 08:00
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В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов
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26 июня 2017, 01:05
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На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку
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22 июня 2017, 03:10
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В блогах: самарец нашел на улице бесхозный экскаваторный ковш
Блогер Евгений Синюков обнаружил на улицах Самары бесхозный экскаваторный ковш. "Он валялся в весьма оживленном месте, прямо посреди тротуара, ведущего к "Ашану". Самое интересное, что ковш лежал достаточно долго. Может, и сейчас лежит, если не утащили. Рядом с громадиной …
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7 февраля 2017, 06:12
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В блогах: как в Самаре ремонтировали тротуар на Ново-Садовой
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как четверо дорожных рабочих в Самаре ремонтируют участок тротуара рядом с пересечением Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. "Разровняв асфальтовую крошку, мужики принимаются утрамбовывать ее. Но так как никаких спецустройств для этого у …
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19 октября 2016, 09:38
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В блогах: тротуар по проспекту вдоль будущей Центральной
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "заброшенный тротуар по проспекту Карла Маркса у забора Самарской ТЭЦ". "То, что он существует в городе, знают немногие граждане. Все-таки этот "курмыш" Кировского района люди стараются проехать на машине, а не пройти пешком. Последний …
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1 августа 2016, 05:59
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В блогах: И все же плитка или асфальт?
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18 апреля 2016, 07:14
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В Красноярске женщина с ребенком упали в яму с кипятком
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19 мая 2015, 03:03
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На проспекте Ленина около колледжа им. Ляпиной кладут тротуарную плитку (ФОТО)
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17 июля 2014, 12:08