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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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В блогах: как получить электронный полис ОМС

В блогах: как получить электронный полис ОМС

Блогер Ольга Потапова делится опытом получения электронного полиса обязательного медицинского страхования. "Я вчера получила свой, - пишет автор. - Ждала 2 недели. Все просто: приходишь в страховую компанию с паспортом, пишешь заявление, тебя фотографируют, расписываешься на планшете. Потом тебя 
28 июня 2017, 07:14
В Самаре таксистам запретят включать шансон?

В Самаре таксистам запретят включать шансон?

В самарской мэрии обсудили музыкальные вкусы водителей такси. «Важно, чтобы в такси работали люди с определенным уровнем культуры», - процитировал высказывание главы города Олега Фурсова портал «Сититраффик». Градоначальник отметил, что таксистам следовало бы ориентироваться на вкусы тех граждан, которых 
28 июня 2017, 04:27
Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет

Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет

Блогер Юрий Прокофьев выложил подборку фотографий, сделанных 18 лет назад гостьей из США. "Как и большинство туристов, она старалась запечатлеть на фото понравившиеся места: резные наличники на деревянных домах, купеческие особняки и виды улиц в историческом центре города. Но 
28 июня 2017, 10:07
Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?

Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?

"Свободу Чепаю!" - призывает блогер inst_ru в ЖЖ-сообществе "Самара ру". "Полтора года назад проходил мимо памятника герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чепаеву (именно такая его настоящая фамилия), - пишет автор. - В конце зимы 2016 года памятник был обнесён 
28 июня 2017, 07:00
Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители

Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители

Глава Самары Олег Фурсов рекомендовал городским чиновникам купить пособия для самообучения английскому языку.
«Обязательно приобретите самоучители. Впереди мировое первенство. Предстоят встречи с иностранными делегациями. Знание элементарных основ английского языка будет необходимо», - цитирует градоначальника «Самарская газета».

Всем сотрудникам 
27 июня 2017, 12:48
Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или 

27 июня 2017, 09:31
Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников

Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников

Блогер Анна Носова нашла очередную ошибку, которую пропустили самарские чиновники. «Русский писатель Константин Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная 
26 июня 2017, 08:00
В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов

В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов

В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018 года ряд сельских районов Самарской области готовятся принять туристов, как из российских регионов, так и из-за рубежа.
Туристы, решившие добраться до самарской глубинки, увидят и узнают много интересного. Например, в Исаклинском районе много 

26 июня 2017, 01:05
На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку

На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку

Пешеходная зона от входа на новый стадион «Самара Арена» до трибун будет выложена квадратной гранитной плиткой размером 80 на 80 сантиметров. Она будет иметь 4 оттенка, преимущественно серых и темных тонов. Изготовлением плитки займется рязанская компания «Каменный век».

Прогулочные дорожки и 

22 июня 2017, 03:10
В блогах: самарец нашел на улице бесхозный экскаваторный ковш

В блогах: самарец нашел на улице бесхозный экскаваторный ковш

Блогер Евгений Синюков обнаружил на улицах Самары бесхозный экскаваторный ковш. "Он валялся в весьма оживленном месте, прямо посреди тротуара, ведущего к "Ашану". Самое интересное, что ковш лежал достаточно долго. Может, и сейчас лежит, если не утащили. Рядом с громадиной 
7 февраля 2017, 06:12
В блогах: как в Самаре ремонтировали тротуар на Ново-Садовой

В блогах: как в Самаре ремонтировали тротуар на Ново-Садовой

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как четверо дорожных рабочих в Самаре ремонтируют участок тротуара рядом с пересечением Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. "Разровняв асфальтовую крошку, мужики принимаются утрамбовывать ее. Но так как никаких спецустройств для этого у 
19 октября 2016, 09:38
В блогах: тротуар по проспекту вдоль будущей Центральной

В блогах: тротуар по проспекту вдоль будущей Центральной

Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "заброшенный тротуар по проспекту Карла Маркса у забора Самарской ТЭЦ". "То, что он существует в городе, знают немногие граждане. Все-таки этот "курмыш" Кировского района люди стараются проехать на машине, а не пройти пешком. Последний 
1 августа 2016, 05:59
В блогах: И все же плитка или асфальт?

В блогах: И все же плитка или асфальт?

Блогер alexeii_sorokin не поддерживает решение самарских городских властей, которые недавно объявили об отказе от плитки на тротуарах города уже с этого года. Вместо нее чиновники предлагают опять использовать асфальт. "Между прочим, в 2012 году одним из первых объектов в городе, где 

18 апреля 2016, 07:14
В Красноярске женщина с ребенком упали в яму с кипятком

В Красноярске женщина с ребенком упали в яму с кипятком

19 мая на одном из покрытых брусчаткой тротуаров улицы Алексеева под землю провалилась мама с коляской. Малыш не пострадал – коляска в яму не упала. Прохожие помогли женщине выбраться и вызвали врачей.
По предварительной информации, женщина получила незначительные ожоги, однако 
19 мая 2015, 03:03
На проспекте Ленина около колледжа им. Ляпиной кладут тротуарную плитку (ФОТО)

На проспекте Ленина около колледжа им. Ляпиной кладут тротуарную плитку (ФОТО)

В Самаре на тротуаре около медицинского колледжа им. Ляпиной обновляют тротуар, сообщает блогер hvv. Между улицами Первомайской и Полевой кладут тротуарную плитку, цветовое решение которой блогера привело в недоумение.
«Нигде такого контраста не видел (хотя объездил всю Европу)», - сокрушается 

17 июля 2014, 12:08
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