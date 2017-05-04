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Самарец предложил штрафовать «животных»
Блогер Игорь Кондратьев пожаловался на «отмороженных свиней» из частного сектора на улице Балаковской. "С 29 апреля по 1 мая они вывалили весь мусор со своих авгиевых конюшен на местную муниципальную свалку. Спиленные деревья, старые матрасы, мешки с листьями. О …
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4 мая 2017, 05:40
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В Самаре Сбербанк начал выращивать очереди
Блогер missis_ykcyc обратилась к Сбербанку с претензией, чтобы он начал уважать держателей своих карт!
"С 29 апреля по 6 мая у этого кредитного учреждения остался на весь Мехзавод всего ОДИН банкомат по выдаче наличных. Операционный офис в поселке …
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4 мая 2017, 05:13
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Жительницу Самары ошарашил таксофон на обочине сельской дороги
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3 мая 2017, 08:44
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На самарской трассе появились таинственные предприниматели с радарами
Блогер Сергей Игуменов поведал, про "треножных предпринимателей, которые скрывают госномера своих авто". Непонятные владельцы радаров для ловли нарушителей скоростного режима были замечены вдоль одной из областных автотрасс. "Предприниматели сидят в кустах в своих автомобилях и компрометируют власть своей вседозволенностью. Они …
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28 апреля 2017, 07:16
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Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город
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18 апреля 2017, 05:46
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В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона
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3 апреля 2017, 10:40
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В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа
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1 марта 2017, 01:09
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В Самаре рухнул балкон дома в поселке Управленческий, есть фото
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21 февраля 2017, 02:33
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221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир
Делается это в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства до 2020 года» и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
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23 ноября 2016, 03:21
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В Самаре продают квартиры с жильцами
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10 ноября 2016, 03:01
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В июле квартиры в Самаре продолжают дешеветь
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18 августа 2016, 10:49
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В Архангельской области обрушился балкон с пятью подростками
Балкон с пятью подростками обрушился в Архангельской области. Это произошло в городе Мирный. Балкон располагался на последнем этаже четырехэтажного здания.
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16 мая 2016, 05:23