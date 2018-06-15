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В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»
Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья …
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15 июня 2018, 10:50
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100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 06:10
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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:21
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Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:02
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
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15 июня 2018, 02:11
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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике
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15 июня 2018, 09:51
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В блогах: про опасный щит у самарского рынка
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди …
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14 июня 2018, 09:50
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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе
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7 июня 2018, 02:52
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Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары
В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и …
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4 июня 2018, 01:29
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Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани
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31 мая 2018, 06:14
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По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары
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29 мая 2018, 09:49