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В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»

В блогах: «Сбербанк продолжает навязчивые звонки»

Нет такого дня в соцсетях, чтобы в них не критиковали Сбербанк. "Эта финансовая организация продолжает делать навязчивые звонки и предлагает перевести банковское обслуживание компании к ним. Обещают даже оказывать услуги бесплатно за переход в Сбер, - негодует в "Фейсбуке" Илья 
15 июня 2018, 10:50
100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

В ближайший месяц в Самару приедут около 100 тысяч иностранцев из 145 стран мира. В Самарскую область уже прибыла команда футболистов из Швейцарии – они выбрали базой Тольятти.А в самарский аэропорт прибыл первый самолет с болельщиками из Коста-Рики. По прогнозам областного 

15 июня 2018, 06:10
Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание 
15 июня 2018, 09:58
Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Педагог из Самарской области Анна Алтунбаева присоединилась к резонасному общероссийскому флешмобу в поддержку 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая была уволена из школы за фотосессию в купальнике. "Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя 
15 июня 2018, 09:51
В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди 
14 июня 2018, 09:50
АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первую встречу с новым президентом АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом. Главной темой встречи стали рабочие планы тольяттинского 
7 июня 2018, 02:52
Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары

Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары

В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и 
4 июня 2018, 01:29
Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани

Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани

В Сызрани врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра». Его основали во время Великой Отечественной для детей, эвакуированных их блокадного Ленинграда. За 75 лет центр воспитал уже более 7000 ребят. Глава региона 

31 мая 2018, 06:14
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

В Самару к ЧМ-2018 
29 мая 2018, 09:49
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