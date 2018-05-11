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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Фото в блогах: «В Самаре появились мотополисмены на BMW»

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Мнение в блогах: «Новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX»

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Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»

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Подросток попал под колеса машины в Жигулевске

Подросток попал под колеса машины в Жигулевске

ДТП с участием ребенка произошло 7 мая в Жигулевске. Водитель на «Ладе Калине» ехал по Морквашинской улице со стороны Северо-Восточной к Механическому переулку. На одном из участков под колесами легковушки оказался 12-летний мальчик. Он перебегал проезжую часть по пешеходному переходу 

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7 мая 2018, 02:05
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