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В блогах: о появлении платных парковок в Самаре
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11 апреля 2017, 04:09
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В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото
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11 апреля 2017, 03:48
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Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин
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10 апреля 2017, 03:28
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Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес
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10 апреля 2017, 02:29
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Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото
В Сети появились эскизы для проекта по ремонту кинотеатра «Шипка». Как уже сообщалось ранее, инвестор планирует открыть в здании, простроенном в 1975 году, четыре кинозала. На первом этаже предполагается разместить развлекательный центр. На втором этаже проведут перепланировку. Будут организованы пандусы …
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10 апреля 2017, 06:58
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Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков
Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал последнее "ноу-хау" самарских коммунальщиков - организовать в городе "ворошение снега". "Только один вопрос, а куда уйдёт вода? Правильно, она размоет дороги, затопит подвалы или простоит до лета в виде грязи и луж. "Ворошение" - это …
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10 апреля 2017, 06:29
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В блогах: про столкновения в Костромском переулке
Блогеру verqiz не понравилось, как организована торговля на самарском продовольственном рынке в Костромском переулке. "Тут полный бардак. Не пройти и не проехать. Дело в том, что рынок располагается прямо на тротуаре, обойти его по асфальту не получится. С одной …
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10 апреля 2017, 06:22
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Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»
«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
«А Самара то …
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9 апреля 2017, 04:50
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АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями
Новые версии вазовской «Весты» - универсал и Lada Vesta Cross получат новые опции. Ожидается появление задних дисковых тормозов. Аналогичную опцию могут внедрить и в седанах Lada Vesta, но только в топовых комплектациях, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник. …
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7 апреля 2017, 03:11
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Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%
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4 апреля 2017, 05:04