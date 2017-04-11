В блогах: про столкновения в Костромском переулке … Блогеру verqiz не понравилось , как организована торговля на самарском продовольственном рынке в Костромском переулке. "Тут полный бардак. Не пройти и не проехать. Дело в том, что рынок располагается прямо на тротуаре, обойти его по асфальту не получится. С одной