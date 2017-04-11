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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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В блогах: о появлении платных парковок в Самаре

В блогах: о появлении платных парковок в Самаре

Блогеру kiber_liber не понравился опубликованный на днях проект мэрии Самары по созданию на территории города платных парковок. Согласно документу, базовый платеж за пользование одним парковочным местом составит 30 рублей в час. "Господа чиновники, вы все пытаетесь выдоить из людей последние 
11 апреля 2017, 04:09
В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В ночь на 11 апреля в Самаре сгорел легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети. По его словам, инцидент произошел в районе ТЦ «Космопорт», судя по снимку, на улице Карбышева. На место происшествия выезжали пожарные. О 
11 апреля 2017, 03:48
Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

В городе Чаньчунь Китайской Народной Республики женщина ночью сожгла девять белых автомобилей. Поводом для этого была месть автомобилистам за гибель ее собаки.
Китайской мстительнице 45 лет. Некоторое время назад ее домашнего питомца сбил насмерть автомобиль, и женщина задумала акцию возмездия.

10 апреля 2017, 03:28
Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

В Самаре на улице Мичурина в районе площади Памяти образовалась яма, сообщил очевидец в социальной сети. Пользователь также опубликовал фото автомобильных колес, которые были пробиты из-за провала асфальта, образовавшегося на проезжей части. По его сообщению от 10 апреля, колеса пришлось 
10 апреля 2017, 02:29
Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото

Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото

В Сети появились эскизы для проекта по ремонту кинотеатра «Шипка». Как уже сообщалось ранее, инвестор планирует открыть в здании, простроенном в 1975 году, четыре кинозала. На первом этаже предполагается разместить развлекательный центр. На втором этаже проведут перепланировку. Будут организованы пандусы 
10 апреля 2017, 06:58
Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков

Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков

Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал последнее "ноу-хау" самарских коммунальщиков - организовать в городе "ворошение снега". "Только один вопрос, а куда уйдёт вода? Правильно, она размоет дороги, затопит подвалы или простоит до лета в виде грязи и луж. "Ворошение" - это 
10 апреля 2017, 06:29
В блогах: про столкновения в Костромском переулке

В блогах: про столкновения в Костромском переулке

Блогеру verqiz не понравилось, как организована торговля на самарском продовольственном рынке в Костромском переулке. "Тут полный бардак. Не пройти и не проехать. Дело в том, что рынок располагается прямо на тротуаре, обойти его по асфальту не получится. С одной 
10 апреля 2017, 06:22
Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
 
«А Самара то 
9 апреля 2017, 04:50
АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями

АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями

Новые версии вазовской «Весты» - универсал и Lada Vesta Cross получат новые опции. Ожидается появление задних дисковых тормозов. Аналогичную опцию могут внедрить и в седанах Lada Vesta, но только в топовых комплектациях, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник. 
7 апреля 2017, 03:11
Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%

Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%

Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%. По итогам марта компания реализовала на российском рынке 25 тысяч автомобилей. Это на 3 тысячи больше аналогичного показателя прошлого года. Всего за I квартал было продано более 60 000 машин. Это на 8 тысяч больше, 

4 апреля 2017, 05:04
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