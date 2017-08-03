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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2017г 
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Самарским фермерам разрешат торговать около музея

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Появилось фото гигантского провала в центре Самары

Появилось фото гигантского провала в центре Самары

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Напомним, 
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Фото в блогах: Мехзавод «утонул»

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25 июля 2017, 09:06
Когда откроют вторую половину Южного моста?

Когда откроют вторую половину Южного моста?

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«Первоначально проект 

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Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

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Самара. Когда откроют дороги?

Самара. Когда откроют дороги?

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Плитка или асфальт: что увидят самарцы на главной площади города после ремонта?

Плитка или асфальт: что увидят самарцы на главной площади города после ремонта?

Блогер stanislavsky063 подсмотрел, как идет реконструкция площади Куйбышева. "Попасть сюда сейчас проблематично. Площадь по периметру обнесена загородкой. Я же смог пролезть через дыру в ограждении. Впрочем, особых вопросов ко мне не возникло. Асфальт практически уже весь сняли – будут 
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Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

Мэрия Самары объявила два аукциона по поиску подрядчиков для ремонта дворовых территорий и проездов к ним. Общая цена контракта - 121 млн рублей, выполнить работы нужно до 31 октября. Деньги выделяются из городского и областного бюджетов в рамках реализации программы 

19 июля 2017, 10:21
Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов

Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов

В Самаре ищут подрядчика для проведения дополнительных работ по ремонту площади Куйбышева и четырех прилегающих скверов. Из городского бюджета на эти цели потратят почти 106 миллионов рублей. Победителя торгов планируют определить 7 августа. Работы он должен закончить к 30 ноября. 

18 июля 2017, 12:35
Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Четыре человека погибли в Самарской области в результате ДТП на трассе М-5. Как рассказали в полиции, авария произошла около половины седьмого утра в Ставропольском районе. По предварительным данным водитель иномарки Hyundai Solaris, ехавший со стороны Тольятти к Сызрани, по неустановленной 
13 июля 2017, 12:41
Старый фонтан у площади Куйбышева надеются оживить за 16 миллионов рублей

Старый фонтан у площади Куйбышева надеются оживить за 16 миллионов рублей

Самарский департамент городского хозяйства и экологии ищет организацию, которая сможет восстановить фонтан на улице Красноармейской. Он расположен около площади Куйбышева, на углу с Чапаевской. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Для того, чтобы фонтан снова «ожил», нужно сначала провести демонтажные 

13 июля 2017, 10:57
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