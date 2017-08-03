Самарский департамент городского хозяйства и экологии ищет организацию, которая сможет восстановить фонтан на улице Красноармейской. Он расположен около площади Куйбышева, на углу с Чапаевской. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Для того, чтобы фонтан снова «ожил», нужно сначала провести демонтажные …