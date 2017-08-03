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Самарским фермерам разрешат торговать около музея
В связи с реконструкцией площади Куйбышева фермерскую ярмарку, которую там проводили каждый год в конце лета, в этом году отменили. По словам руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка Александра Андриянова, взамен продавцам предложат три новые площадки в разных …
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31 июля 2017, 02:40
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Появилось фото гигантского провала в центре Самары
В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.
Напомним, …
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31 июля 2017, 01:39
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Фото в блогах: Мехзавод «утонул»
Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят …
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25 июля 2017, 09:06
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Когда откроют вторую половину Южного моста?
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24 июля 2017, 01:22
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Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться
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21 июля 2017, 07:23
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Самара. Когда откроют дороги?
На этой же неделе должно возобновиться движение по улице Подшипниковая, от Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Там строят водопровод. Отрезок Алма-Атинской, между Московским шоссе и Олимпийской, обещают сдать 15 августа. Также в августе закончится ремонт автодороги «Волжский - Курумоч …
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20 июля 2017, 04:39
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Плитка или асфальт: что увидят самарцы на главной площади города после ремонта?
Блогер stanislavsky063 подсмотрел, как идет реконструкция площади Куйбышева. "Попасть сюда сейчас проблематично. Площадь по периметру обнесена загородкой. Я же смог пролезть через дыру в ограждении. Впрочем, особых вопросов ко мне не возникло. Асфальт практически уже весь сняли – будут …
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20 июля 2017, 08:23
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Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам
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19 июля 2017, 10:21
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Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов
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18 июля 2017, 12:35
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Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший
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13 июля 2017, 12:41
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Старый фонтан у площади Куйбышева надеются оживить за 16 миллионов рублей
Самарский департамент городского хозяйства и экологии ищет организацию, которая сможет восстановить фонтан на улице Красноармейской. Он расположен около площади Куйбышева, на углу с Чапаевской. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.
Для того, чтобы фонтан снова «ожил», нужно сначала провести демонтажные …
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13 июля 2017, 10:57