В среду, 13 сентября, под Самарой произошло ДТП: Mazda врезалась в ограждение и перевернулась, есть пострадавший, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Авария случилась на территории Волжского района. Автомобилем управлял 26-летний мужчина. Он ехал в направлении Самары со стороны Чапаевска. …