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В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки
"Твиттер" МВД России пожелал доброго утра подписчикам под фотографией девушки-инспектора ГИБДД Елховского района Самарской области. Пользователи соцсетей начали бурно комментировать снимок. "А разве такое декольте по форме? А какая у нее офигенная прическа! Неужели в полиции так можно ходить?" …
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28 марта 2017, 05:37
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В блогах: девушка из Сызрани мечтает выступить с группой «Сплин»
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27 марта 2017, 06:20
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В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка
Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, …
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9 марта 2017, 10:16
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В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки
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6 марта 2017, 03:11
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Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку
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2 марта 2017, 02:51
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В Самаре на остановке уголовник забил насмерть женщину
В Самаре сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 37-летнюю местную жительницу, передает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии. Неоднократно судимый мужчина …
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26 февраля 2017, 05:49
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Сызранец упал лицом на железную арматуру и не смог освободиться
11 ноября в Сызрани мужчина очень неудачно упал на ограждение палисадника, так что ему потребовалась помощь врачей и спасателей.
Как передает портал «Маленькая Сызрань», около 21 часа возле одного из домов по улице Комарова 42-летний сызранец не удержал …
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13 ноября 2016, 10:56
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В Самаре дедушка на иномарке влетел в парадный вход ТЦ «Мико», есть пострадавший
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22 октября 2016, 06:21
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В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон
Жанне Скоковой не понравилось решение властей Самары убрать на автобусной остановке на улицы Авроры большую крышу и вместо нее поставить маленький остановочный павильон. "Странное решение, ведь здесь всегда полно народа и останавливается по 3-4 автобуса одновременно, - пишет Жанна …
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27 сентября 2016, 09:19
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Под Самарой Mazda врезалась в ограждение и перевернулась
В среду, 13 сентября, под Самарой произошло ДТП: Mazda врезалась в ограждение и перевернулась, есть пострадавший, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Авария случилась на территории Волжского района. Автомобилем управлял 26-летний мужчина. Он ехал в направлении Самары со стороны Чапаевска. …
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14 сентября 2016, 02:15
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В Тольятти перевернулась «Нива Шевроле»: водитель ранен
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17 августа 2016, 12:06
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В блогах: В Самаре остановка трамвая на Хлебной площади преобразилась
Блогер soeff_ivan поведал про чудесную трансформацию, случившуюся с трамвайной остановкой на Хлебной площади. "После публикации в "ЖЖ" фото ее ужасного состояния всего через два дня произошли кардинальные изменения. Оперативно сработали! Большое спасибо от бабушек!" - добавляет автор.
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5 февраля 2016, 07:27