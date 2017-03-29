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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки

В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки

"Твиттер" МВД России пожелал доброго утра подписчикам под фотографией девушки-инспектора ГИБДД Елховского района Самарской области. Пользователи соцсетей начали бурно комментировать снимок. "А разве такое декольте по форме? А какая у нее офигенная прическа! Неужели в полиции так можно ходить?" 
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19-летняя Ксения Банникова поёт и играет на гитаре «каверы» популярных песен.
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В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка

В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка

Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, 

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В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

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Подозреваемая – девушка славянской внешности, ростом около 160 сантиметров, на вид ей примерно 25 лет. 
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Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку

Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку

В Интернете опубликовано видео, как снежная лавина с крыши дома рухнула прямо на остановку общественного транспорта. В результате был проломлен навес остановочного павильона. Сообщается, что инцидент произошел на улице Советской Армии 25 февраля. Людей в момент происшествия на остановке не 

2 марта 2017, 02:51
В Самаре на остановке уголовник забил насмерть женщину

В Самаре на остановке уголовник забил насмерть женщину

В Самаре сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 37-летнюю местную жительницу, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии. Неоднократно судимый мужчина 
26 февраля 2017, 05:49
Сызранец упал лицом на железную арматуру и не смог освободиться

Сызранец упал лицом на железную арматуру и не смог освободиться

11 ноября в Сызрани мужчина очень неудачно упал на ограждение палисадника, так что ему потребовалась помощь врачей и спасателей.

Как передает портал «Маленькая Сызрань», около 21 часа возле одного из домов по улице Комарова 42-летний сызранец не удержал 
13 ноября 2016, 10:56
В Самаре дедушка на иномарке влетел в парадный вход ТЦ «Мико», есть пострадавший

В Самаре дедушка на иномарке влетел в парадный вход ТЦ «Мико», есть пострадавший

Инцидент случился сегодня, 22 октября, на улице Клинической, передает в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте». В результате аварии "Лифан" спикировал прямо в парадный вход торгового центра "Мико". По словам очевидцев, за рулём китайской иномарки «находился дед, он 
22 октября 2016, 06:21
В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон

В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон

Жанне Скоковой не понравилось решение властей Самары убрать на автобусной остановке на улицы Авроры большую крышу и вместо нее поставить маленький остановочный павильон. "Странное решение, ведь здесь всегда полно народа и останавливается по 3-4 автобуса одновременно, - пишет Жанна 
27 сентября 2016, 09:19
Под Самарой Mazda врезалась в ограждение и перевернулась

Под Самарой Mazda врезалась в ограждение и перевернулась

В среду, 13 сентября, под Самарой произошло ДТП: Mazda врезалась в ограждение и перевернулась, есть пострадавший, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Авария случилась на территории Волжского района. Автомобилем управлял 26-летний мужчина. Он ехал в направлении Самары со стороны Чапаевска. 

14 сентября 2016, 02:15
В Тольятти перевернулась «Нива Шевроле»: водитель ранен

В Тольятти перевернулась «Нива Шевроле»: водитель ранен

В Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП. Перевернулась «Нива Шевроле».

Во вторник, 16 августа, на улице Офицерской столкнулись два автомобиля. Это случилось примерно в 12 часов 30 минут.


Предполагаемый виновник – 75-летний пенсионер. Он ехал на иномарке «Ниссан 
17 августа 2016, 12:06
В блогах: В Самаре остановка трамвая на Хлебной площади преобразилась

В блогах: В Самаре остановка трамвая на Хлебной площади преобразилась

Блогер soeff_ivan поведал про чудесную трансформацию, случившуюся с трамвайной остановкой на Хлебной площади. "После публикации в "ЖЖ" фото ее ужасного состояния всего через два дня произошли кардинальные изменения. Оперативно сработали! Большое спасибо от бабушек!" - добавляет автор.
5 февраля 2016, 07:27
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