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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. На улицах, прилегающих к площади Куйбышева запретят продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе облправительства. Весь день не будут торговать спиртным в границах улиц:
 
улицы Вилоновской от Чапаевской до  Галактионовской, нечётная сторона – дома 
2 ноября 2018, 02:43
В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В четверг, 1 ноября, в Тольятти ДТП завершилась поездка 16-летнего парня. Ночью, в 00:55 подросток, у которого не было водительских прав, ехал по парковке около здания № 4 по Южному шоссе в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии, он нарушил 
2 ноября 2018, 01:51
Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел без нарушений

Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел без нарушений

Стало известно, что на кубковом матче между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» грубых нарушений общественного порядка или ЧП не было. Как сообщили в ГУ МВД по региону, силовики патрулировали прилегающие к стадиону «Самара Арена» улицы, а также регулировали движение на подъездах 
2 ноября 2018, 09:21
Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков

Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков

На матче 1/8 финала Кубка России сезона 2018-2019 между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» ожидаются 10 тысяч болельщиков. Такая цифра была озвучена во время совещания на стадионе «Самара Арена».

Напомним, что встреча пройдет уже сегодня, болельщики смогут пройти на 
1 ноября 2018, 02:48
«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»

«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»

В среду, 31 октября, «Крылья Советов» завершили подготовку к кубковому матчу с «Краснодаром». В занятии на клубной базе принимали участие все игроки, кроме Йоана Молло и Владимира Полуяхтова. Из-за травм они не выйдут на поле в матче с «Краснодаром». Агустин 
1 ноября 2018, 11:56
В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

Блогер Анна Носова заявила, что самарский центр управления пассажирскими перевозками, наследие мундиаля, теперь используется не в полной мере. "Он был создан для мониторинга дорожного движения во время игр ЧМ. Сейчас центр нагружают только при проведении домашних матчей футбольного клуба «Крылья 
1 ноября 2018, 09:57
Дело футболиста Евгения Башкирова «мигрировало» из Самары в Петербург

Дело футболиста Евгения Башкирова «мигрировало» из Самары в Петербург

В среду, 31 октября, мировой суд 28 участка Ленинского района областной столицы должен был рассмотреть административное дело в отношении игрока «Крыльев Советов» Евгения Башкирова. Напомним, что полузащитника задержали нетрезвым в ночь на 14 октября за рулем арендованного автомобиля. Он прошел 
31 октября 2018, 04:40
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
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