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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем
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2 ноября 2018, 02:43
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В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб
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2 ноября 2018, 01:51
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Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел без нарушений
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2 ноября 2018, 09:21
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Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков
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1 ноября 2018, 02:48
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«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»
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1 ноября 2018, 11:56
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В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере
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1 ноября 2018, 09:57
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Дело футболиста Евгения Башкирова «мигрировало» из Самары в Петербург
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31 октября 2018, 04:40
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54