Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе 2016 года и, по словам президента клуба Ролана Ромейера, должен получить 50 процентов от суммы трансфера 27-летнего игрока в питерский клуб. Ромейер заявляет, что французам перечислят только 250 тысяч евро, поскольку питерцы, по официальным данным, заплатили за переход 500 тысяч евро. Однако «Сент-Этьен» получил из российских СМИ информацию, что на самом деле трансфер составил 3 миллиона 200 тысяч евро, поэтому клуб рассматривает вариант с обращением в ФИФА.
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«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»
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10 января 2017, 06:11
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У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца
Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» …
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10 января 2017, 11:34
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Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»
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30 декабря 2016, 03:05
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В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»
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Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»
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3 августа 2016, 06:45
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Футбольный клуб "Крылья Советов" могут покинуть сразу два игрока
Так, столичный Спартак" интересуется 25-летним защитником Ибрагимом Цаллаговым, сообщает sport-express.ru. "Не исключено, что переход может состояться летом", - пишет издание. 25-летний защитник провел за "Крылья" в текущем сезоне 27 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
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27 апреля 2016, 10:02