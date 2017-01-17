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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

Самарские «Крылья Советов» продали питерскому «Зениту» одного из своих самых кретивных игроков - французского полузащитника Йоана Молло.

По данным ТАСС, он обошелся сине-бело-голубым в 2,5 млн евро - именно такая сумма была прописана в контракте 27-летнего полузащитника с «Крыльями 
10 января 2017, 06:11
У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» 
10 января 2017, 11:34
Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Как сообщает официальный сайт петербургской команды, контракт Ибрагима Цаллагова с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Российский защитник стал третьим новичком питерцев в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее озвучивалась трансферная сумма в 300 тысяч евро. Соглашение с самарским клубом истекало в 

30 декабря 2016, 03:05
Дмитрий Шляхтин назвал зарплаты футболистов ФК «Крылья Советов»

Дмитрий Шляхтин назвал зарплаты футболистов ФК «Крылья Советов»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают игроки ФК «Крылья Советов» и главный тренер клуба.

- Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в 

28 декабря 2016, 12:10

"Крылья Советов" во время зимнего перерыва могут продать Молло и купить центрального защитника

О возможных трансферах и предстоящих сборах "ТЕРРЕ" рассказал зам. генерального директора клуба Зураб Циклаури.
7 января футболисты пройдут медицинское обследование в Москве и через 2 дня отправятся в Турцию. Там запланировано проведение двух сборов. Третьи пройдут в Испании. К слову, 

7 декабря 2016, 06:29

"Крылья Советов" уходят на каникулы

Футболисты самарских "Крыльев советов" уходят на каникулы. Накануне в заключительном туре чемпионата России они сыграли вничью с "Краснодаром" - 1:1. Ранее самарцы на своем стадионе разгромили "Томь" и московский "Спартак".
По руководством нового тренера Вадима Скрипченко "Крылья" поднялись с последнего, 

6 декабря 2016, 11:43
В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»

В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»

Любимец самарской публики, французский полузащитник Йоан Молло (на фото) проведет в «Крыльях Советов» ближайшие три года. Соглашение с хавбеком достигнуто на флажке трансферной кампании, которая для клубов Премьер-лиги завершилась 1 сентября. В прошлом сезоне 27-летний футболист играл в Самаре на 
1 сентября 2016, 04:23
Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»

Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»

Молло в «Крыльях» не будет. О судьбе иностранного футболиста поведал министр спорта Cамарской области Дмитрий Шляхтин. Стоимость игрока 1,2 миллиона евро. При этом «Краснодар» предлагал Йоану Молло контракт с годовой зарплатой в 1,5 миллиона Евро в год. При этом полузащитник 

3 августа 2016, 06:45
Футбольный клуб

Футбольный клуб "Крылья Советов" могут покинуть сразу два игрока

Так, столичный Спартак" интересуется 25-летним защитником Ибрагимом Цаллаговым, сообщает sport-express.ru. "Не исключено, что переход может состояться летом", - пишет издание. 25-летний защитник провел за "Крылья" в текущем сезоне 27 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Также «Крылья» могут потерять 

27 апреля 2016, 10:02
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