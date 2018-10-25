Завершен один из главных этапов строительства Фрунзенского моста. Пролетное строение над рекой Самарой соединило оба ее берега. Работы над ним будут полностью завершены после того, как специалисты заварят все стыки и обустроят болтовые соединения.
«В данный момент мы производим работы по оформлению стыков элементов пролетного строения. Также ведется подготовка для опускания пролетного строения на опорные части. Сейчас между опорами и пролетом находятся временные конструкции, которые позволили надвинуть конструкцию мосту в пролетное положение», — говорит начальник участка Олег Соколенко.
Напомним, что возведение пролетного строения Фрунзенского моста осуществлялось методом надвижки. Оно стартовало в январе прошлого года. Общий вес смонтированных металлоконструкций составил 9 208 тонн. Протяженность объекта - 667 метров. В этом году должно стартовать бетонирование будущей проезжей часть. Его планируют завершить не позже середины 2019 года.
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