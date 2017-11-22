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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой

В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой

В Самаре полицейские выявили подпольное казино. Заведение располагалось в доме на улице Садовой. Силовики изъяли там игровое оборудование и 14 тысяч рублей.

«Сотрудниками органов внутренних дел установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения», - 

17 ноября 2017, 03:12
Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина».  Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

«Мясо было без ветеринарных 
16 ноября 2017, 03:36
Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

В полиции сообщили подробности ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Тольятти.

Авария случилась в четверг, 16 ноября, в 9:50 на Автозаводском шоссе.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Audi» 1986 года рождения 
16 ноября 2017, 02:53
СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

В Тольятти следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки, найденной в мусоре. В ведомстве уточнили, что тело младенца было обнаружено в Центральном районе на территории мусороперерабатывающего предприятия на улице Ново-Заводской, 2а.

«После проведения судебно-медицинского исследования установлено, что 
16 ноября 2017, 01:31
Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти утром, в четверг, 16 ноября попала в ДТП машина скорой помощи с надписью «Реанимация». Авария случилась на территории Автозаводского района рядом с детской больницей. Как сообщает директор Центра гражданской защиты в Тольятти Андрей Дербенев, медики везли пациента. Участниками 
16 ноября 2017, 01:05
В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Росгвардии и еще троих горожан. По версии следователей, экс-росгвардеец с сообщниками собирался продавать наркотики. По данным силовиков, банда сформировалась совсем недавно.

«По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц 

16 ноября 2017, 12:50
Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
Кроме того, правоохранители изъяли боеприпасы 

14 ноября 2017, 09:48
В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

Двое подростков задержаны по подозрению в краже денег. По версии силовиков, они обокрали кассу магазина. Подозреваемые – 1999 и 2000 годов рождения.

«Добычей злоумышленников стали денежные средства в сумме 7 000 рублей. Информация о краже поступила в  дежурную часть Межмуниципального управления 

14 ноября 2017, 10:04
Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи 

10 ноября 2017, 02:11
Что в Самаре делает первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов?

Что в Самаре делает первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов?

Сегодня в Самаре работает межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем принимают участие первые лица региона и руководители ряда федеральных структур, в частности первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов. 

27 октября 2017, 12:16
Рожин вместо Юртайкина

Рожин вместо Юртайкина

Третьим вице-губернатором Самарской области после Дмитрия Овчинникова и Александра Фетисова может стать Юрий Рожин. Его прочат на пост руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. С 2005 по 2015 год Рожин возглавлял региональное управление ФСБ, а последние два года 

19 октября 2017, 01:14
Сотрудники ФСБ выявили ячейку выходцев из Центральной Азии, которые разделяли идеологию «Исламского государства»

Сотрудники ФСБ выявили ячейку выходцев из Центральной Азии, которые разделяли идеологию «Исламского государства»

Эта организация запрещена на территории Российской Федерации. Установить их получилось в рамках расследования другого уголовного дела, возбужденного в отношении лидера религиозно-экстремистской ячейки, которая тоже поддерживала идеи "ИГИЛ". 10 иностранцев проживали в Самаре в съемной квартире на Ново-Садовой в районе «Современника». 

6 октября 2017, 06:29
Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору «незамерзайки»

Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору «незамерзайки»

Роспотребнадзор по Самарской области рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору так называемой «незамерзайки». Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей.
Однако нередко нелегальные производители используют при изготовлении запрещенный законом метиловый спирт. 

15 декабря 2016, 06:08
В Самаре мужчина продавал

В Самаре мужчина продавал "незамерзайку" с метанолом

Самарским судом вынесен приговор Алексею Полякову, который обвинялся в производстве и продаже опасной контрафактной продукции, сообщает областная прокуратура.

Мужчина с августа 2012 года по март текущего года производил и продавал "незамерзайку" с метанолом, зная, что это незаконно. 

Вину подсудимый признал и раскаялся. 

Суд 

24 июня 2014, 02:03
В Самарской области будет изъята из продажи опасная

В Самарской области будет изъята из продажи опасная "незамерзайка" Gleidstart

Роспотребнадзор изымает с прилавков магазинов стеклоомывающую жидкость Gleidstart, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной послужили исследования, проведенные после случаев летальных исходов при употреблении жидкости внутрь. В Новгородской области эксперты пришли к выводу, что данная продукция опасна для жизни, так как содержание метанола 

14 марта 2014, 11:00
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