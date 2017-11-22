В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также Пензы и Ульяновска.
«На территории цеха, расположенного в г. Тольятти, осуществлялась приемка сырья и розлив незамерзающей жидкости в пластиковую тару с последующей оклейкой этикетками... При этом какие-либо разрешительные документы на производство непищевой спиртосодержащей продукции отсутствовали», - сообщил источник в оперативных структурах.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 171.3 УК РФ – «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
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