Сотрудники самарского регионального управления ФСБ ликвидировали крупную нефтеврезку. Она была сделана в нефтепроводе «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Нелегальная труба, длинной около 2 километров, была проложена к базе ООО УК «Лагуна», расположенной в городе Похвистнево. Там силовики обнаружили 2 емкости на 2 тысячи тонн каждая. В них находились 500 тонн похищенной нефти. Кроме того, на базе находился автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на сумму 11 миллионов рублей. Задержаны 4 члена ОПГ.
Злоумышленники работали с начала 2018 года. По данным силовиков, они похитили около 18,5 тысяч тонн нефти. Она реализовывалась на территориях Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Ущерб от незаконной деятельности оценивается примерно в 400 миллионов рублей.
Кроме того, сотрудники ФСБ побывали на базе ООО «Восход». Расположенной неподалеку. Там функционировал нефтеперерабатывающий завод. В технологическом процессе задействованы 5 емкостей по 70 тонн, 1 реактор на 60 тонн, 2 хладителя по 70 тонн и 3 емкости по 400 тонн, объединенные в единый цикл. Этих мощностей достаточно для переработки 3 тысяч тонн нефти в месяц. Сумма незаконно полученного дохода может достигать более 20 миллионов рублей.
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