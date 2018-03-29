7
20
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 d8b                                8888888b.   8888888b.   8888888888 
 Y8P                                888  "Y88b  888   Y88b        d88P 
                                    888    888  888    888       d88P  
 888  888  888  .d8888b   88888888  888    888  888   d88P      d88P   
 888  `Y8bd8P'  88K          d88P   888    888  8888888P"    88888888  
 888    X88K    "Y8888b.    d88P    888    888  888           d88P     
 888  .d8""8b.       X88   d88P     888  .d88P  888          d88P      
 888  888  888   88888P'  88888888  8888888P"   888         d88P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. 

6 марта 2018, 04:45
Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй 
5 марта 2018, 02:32
Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также 

26 февраля 2018, 03:38
В Самарской области судят

В Самарской области судят "телефонных террористов"

В Самарской области завершается серия судебных процессов над анонимными "подрывниками", которые в конце прошлого года по телефону сообщали о заминировании офисов, жилых домов, торговых центров  и даже  ГЭС. Ни в одном из этих случаев взрывные устройства обнаружены не были.  Сотрудники 

21 февраля 2018, 03:58
Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом

Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом

Пятеро жителей Самарской области предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу нефти. В октябре 2016 года сотрудники нефтекомпании обнаружили на своей трубе врезку.

«По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной 

20 октября 2017, 03:57
Нефть ставит рекорды

Нефть ставит рекорды

В начале недели цена на нефть эталонного класса Brent достигла своего максимального уровня в период с июля 2015 года. На торгах лондонской биржи сырьё этой марки продавалось по $58,44 за баррель, что на $1,58 или почти 3%выше уровня, достигнутого в 

27 сентября 2017, 10:07
Как изменятся цены на нефть?

Как изменятся цены на нефть?

Мировые цены на нефть после недавнего повышения начали снижаться. По данным торгов, баррель марки «Брент» упал на 0,17% и сейчас стоит чуть меньше 54 долларов. А  фьючерсы на нефть WTI  упали на 0,15%, и сейчас  составляют  $48 за баррель.
При 

12 сентября 2017, 10:37
В России придумали, как сэкономить на бензине

В России придумали, как сэкономить на бензине

В России для нефтеперерабатывающих заводов разработают систему бенчмаркинга, которая поможет экономить при производстве бензина и дизтоплива. Созданием схемы уже занимается государственный Всероссийский НИИ по переработке нефти. После анализа полученных данных исследователи определят ряд эталонных нефтезаводов. Для НПЗ, испытывающих проблемы, сформируют 

25 июля 2017, 01:51
В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные  сотрудниками самарского управления ФСБ России.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны семеро членов организованной преступной группы, которые специализировались на хищениях из магистральных нефтепроводов. Подпольная база была расположена в Волжском районе. Здесь нашли 5 автобойлеров, 

20 марта 2017, 05:05
Под Похвистнево из нефтеврезки за один раз выкачали полмиллиона

Под Похвистнево из нефтеврезки за один раз выкачали полмиллиона

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области задержали нефтеврезчиков с поличным.
Группу мужчин силовики застали в момент хищения нефти из магистрального нефтепровода, на территории села Старый Аманак в Похвистневском районе. Злоумышленникам от 26 до 

14 июля 2016, 04:33
В Самарской области на дне озера прорвало магистральный нефтепровод

В Самарской области на дне озера прорвало магистральный нефтепровод

Вчера, 10 июля, около 18:45 в управление МЧС по Самарской области поступило сообщение о прорыве магистрального нефтепровода под озером Затон в поселке Алексеевка Кинельского района, сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия немедленно выехали оперативные и аварийные службы. Специалисты начали ликвидировать 
11 июля 2015, 04:43
В Самаре банду нефтеврезчиков заключили под стражу

В Самаре банду нефтеврезчиков заключили под стражу

Сегодня, 22 мая, Волжский районный суд арестовал семерых подозреваемых в попытке кражи черного золота. Напомним, они были задержаны с поличным в среду в селе Домашка. В ходе оперативных мероприятий рядом с несанкционированной врезкой обнаружен отвод длиной 200 м. На месте 
22 мая 2015, 05:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх