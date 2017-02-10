Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.
В тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения, говорится на сайте ведомства. В бумаге также содержится угроза ареста и изъятия имущества в случае непогашения долга до 11 февраля 2017 года. Реагировать на такие письма не нужно. По любым вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32. Звонок бесплатный.
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