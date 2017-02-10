В блогах: в Тольятти мошенники обманывают ищущих работу горожан … В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" предупреждают местных жителей, чтобы они ни в коем случае не вздумали звонить по развешанным в городе объявлениям о работе, телефоны в которых начинаются на 8-809 или +7-809. "С вас снимут деньги, много денег.