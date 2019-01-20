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Материалы по теме:

Редчайшее ДТП: На Чернореченской снегоуборочный трамвай протаранил «беху»

Редчайшее ДТП: На Чернореченской снегоуборочный трамвай протаранил «беху»

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 января, в Самаре произошло редчайшее ДТП. Снегоуборочный трамвай протаранил легковушку. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети ВКонтакте. По словам свидетелей, пострадавших в этой аварии 
20 января 2019, 03:38
В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В четверг, 17 января, в Советском районе Самары произошла авария с участием кареты скорой помощи. В 03:30 19-летний водитель грузовика Dong Feng ехал по улице Гагарина в направлении Запорожской. По данным регионального ГУ МВД, он не сумел проконтролировать движение своего 
18 января 2019, 04:05
Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

В четверг днем, 17 января, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. 20-летний водитель на иномарке Chevrolet Aveo ехал по Южному шоссе. В районе дома № 51а он не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с 
17 января 2019, 05:52
В Самарской области Volkswagen опрокинулся на крышу: пострадал пассажир

В Самарской области Volkswagen опрокинулся на крышу: пострадал пассажир

В Самарской области продолжается проверка обстоятельств ДТП в Сергиевском районе, где иномарка опрокинулась на крышу. По данным регионального Главка полиции, авария произошла 15 января на 43 километре трассы «Урал - Сергиевск - Челно-Вершины». 50-летний водитель ехал на автомобиле Volkswagen во 
17 января 2019, 11:41
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