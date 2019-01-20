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Редчайшее ДТП: На Чернореченской снегоуборочный трамвай протаранил «беху»
В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 января, в Самаре произошло редчайшее ДТП. Снегоуборочный трамвай протаранил легковушку. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети ВКонтакте. По словам свидетелей, пострадавших в этой аварии …
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20 января 2019, 03:38
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В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека
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18 января 2019, 04:05
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Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП
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17 января 2019, 05:52
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В Самарской области Volkswagen опрокинулся на крышу: пострадал пассажир
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17 января 2019, 11:41
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