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4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста

4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста

Сегодня, 14 апреля, в Самаре произошло еще одно серьезное ДТП. Как передает «Комсомольская правда Самара» со ссылкой на очевидцев, в районе Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших, на месте ДТП работала «скорая 
14 апреля 2018, 02:36
Бензовоз протаранил 3 легковушки в Самаре на Авроре

Бензовоз протаранил 3 легковушки в Самаре на Авроре

Сегодня, 14 апреля, рано утром в Самаре на пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. По версии полицейских, водитель бензовоза "Мерседес" уснул за рулем и протаранил 3 легковых автомобиля.
 
Авария 
14 апреля 2018, 02:10
Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области

Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области

Утром 12 апреля в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП с участием большегруза. 29-летний водитель автомобиля «Mercedes» ехал по дороге Самара - Большая Черниговка в направлении границы с Казахстаном. На одном из участков трассы мужчина не справился с управлением и 

13 апреля 2018, 03:35
Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

11 апреля в Сызрани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Водитель маршрутного микроавтобуса Citroen ехал по улице Интернациональной. На светофоре около Ильинского моста путь ему преградила «пробка». Мужчина решил объехать затор слева и свернуть на улицу Набережную.

Маневр получился 
11 апреля 2018, 12:26
Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.

Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. 

11 апреля 2018, 09:37
Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске

Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске

В полицию поступило сообщение о краже, совершенной на территории одного из кафе в Жигулевске. 44-летняя женщина решила отдохнуть со своими друзьями, а когда вернулась с танцпола, обнаружила, что из ее сумки исчезли кошелек и мобильный телефон. Ущерб она оценила в 

3 апреля 2018, 11:43
Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

На днях в магазин в микрорайоне В-1 в городе Жигулевске вошел покупатель. Мужчина спокойно прошел к полкам с товаром, взял оттуда продукты, спрятал их под одеждой и в карманы куртки и направился к выходу. Заметившие кражу сотрудники торговой точки попытались 

22 марта 2018, 11:23
Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

В Жигулевске возле одного из домов на улице Морквашинской был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в отделение полиции, и там провели досмотр в присутствии понятых. В итоге, в рукаве дубленки у подозреваемого обнаружили пакет с  

16 марта 2018, 01:24

"Тяжмаш" изготовит оборудование для ГЭС на Кольском полуострове

Сызранский "Тяжмаш" приступает к работам в рамках контракта на поставку оборудования для строительства Верхнетуломской ГЭС на Кольском полуострове. Совет директоров компании одобрил заключение двух контрактов с собственной "дочкой" - чешской «ČKD Blansko Holding, а.s.» ((ЦКД Бланско Холдинг а.с.)).
Первый стоимостью 

11 июля 2016, 05:00
«Тяжмаш» перепоручил изготовление оборудования для сальвадорской ГЭС своей чешской «дочке»

«Тяжмаш» перепоручил изготовление оборудования для сальвадорской ГЭС своей чешской «дочке»

На внеочередном общем собрании акционеры АО «Тяжмаш» одобрили сделку по частичной передаче чешской «дочке» компании СKD Blansko Holding обязательств по контракту на сумму в 42 млн. долларов. Предметом договора является изготовления электромеханического оборудования для ГЭС «Чапарраль» (Сальвадор).

Как 
2 марта 2016, 09:56

"Тяжмаш" оснастит ГЭС в Сальвадоре

Сызранское АО "ТЯЖМАШ" займется оснащением гидроэлектростанции в Сальвадоре. Компания заключила с CEL - это государственная энергетическая компания - контракт стоимостью более чем 62 миллиона долларов США, что по текущему курсу превышает 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Российским специалистам предстоит сдать 
9 декабря 2015, 02:45
На дороге Тольятти – Жигулевск из-за ДТП на ГЭС – пробка

На дороге Тольятти – Жигулевск из-за ДТП на ГЭС – пробка

Сегодня, 17 июня, в Автограде из-за ДТП на Волжской ГЭС образовалась автомобильная пробка. Движение затруднено как в сторону Тольятти, так и в сторону Жигулевска. В соцсетях появилось фото с места аварии. На снимках – разбитые фургон и легковушка. «Все живы», 
17 июня 2015, 01:59
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