Вчера, 13 апреля, на улице Магистральная Комсомольского района Тольятти случилось серьёзное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС фура налетела на бетонное ограждение, после чего сдвинула защитные блоки и смяла забор. Сообщение о ДТП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:17.
На месте ЧП работали пожарные, проводилась аварийно-спасательная операция. Из-за аварии на федеральной магистрали «М-5 Урал» образовалась огромная пробка, вплоть до города Жигулевск. К счастью, поврежденный грузовик недолго простоял на трассе. Днем его убрали и проезду ничего не препятствовало.
По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших.
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