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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В понедельник, 24 июня, в столице 63-го региона открылся для посетителей после масштабной реконструкции старейший на Волге Ботанический сад. По словам его директора Светланы Розно, он заработал в пробном режиме. Ремонтные работы все еще продолжаются. Озвучен и самый важный вопрос 
24 июня 2019, 04:57
В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В воскресенье, 23 июня, в Сызрани произошла авария, в которой один человек погиб, а второй - получил серьезные травмы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 11:45 52-летний водитель ехал на иномарке Infiniti EX25 по улице Жукова 
24 июня 2019, 04:16
Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

В ночь на 24 июня в военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве скончался Владимир Разенков, ветеран Сызранского ВВАУЛ, председатель ветеранской организации Сызрани, полковник в отставке. По словам его коллег, Владимир Федорович еще накануне был весел и общался с 
24 июня 2019, 03:57
В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров

В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров

В самарском торговом комплексе «Гудок», расположенном на улице Красноармейской, установили еще одну зарядную станцию для электромобилей. Как отметили представители ТК, она выглядит как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами у нее провода с разъемами или розетки, в которые 
24 июня 2019, 03:21
В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской

В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской

В пятницу, 21 июня, в столице 63-го региона на пересечении улиц Владимирской и Чернореченской начали устанавливать светофор. Как отметили в городском департаменте транспорта, он будет обычным без кнопки для пешеходов - их не ставят на перекрестках. Кстати, пользователи соцсетей обратили 
21 июня 2019, 03:14
В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков

В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков

С 5 июля большегрузам запретят проезжать участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области от Сызрани до Зеленовки с 10:00 до 22:00 по местному времени каждую неделю по пятницам и воскресеньям. Речь идет о транспортных средствах общей массой свыше 3,5 тонн 
7 июня 2019, 04:41
На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

Из-за многочисленных обращений жителей 8 и 9 кварталов поселка Мехзавод в Самаре региональное министерство транспорта и автомобильных дорог ограничит движение грузовиков на дублере Московского шоссе. Ограничение вводится с 24 июня на участке дороги от дома № 9 в 8-м квартале 
5 июня 2019, 10:02
На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, 
22 мая 2019, 05:05
В Тольятти ограничат движение транспорта из-за строительства развязки

В Тольятти ограничат движение транспорта из-за строительства развязки

С 1 июня в Автограде будет временно прекращено движение транспорта на участке автодороги по улице Нижегородской и до федеральной трассы М-5 «Урал». Как пояснили в мэрии Тольятти, это связано со строительством транспортной развязки на 974 километре трассы М-5 «Урал». Транспорт 
17 мая 2019, 09:11
В Самарской области случилось массовое ДТП на трассе

В Самарской области случилось массовое ДТП на трассе

В понедельник, 13 мая, случилось массовое ДТП в Ставропольском районе на 992 километре трассы М-5 «Урал». Из собранных полицейскими материалов следует, что водитель МАЗа, возможно, из-за технической неисправности допустил столкновение с другим автомобилем МАЗ, грузовой «ГАЗелью» и двумя легковушками. В 

14 мая 2019, 09:35
Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В понедельник, 18 февраля, было временно закрыто движение для автотранспорта на 869 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Ограничение действует с 14:30. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры.
 
18 февраля 2019, 05:17
Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Один из водителей погиб на месте. Его грузовик восстановлению не подлежит.
ТЕРРА уже сообщала о печальных рекордах федеральной автодороги на территории губернии. В июле прошлого года здесь был показан шестисотпроцентный рост количества смертей. 21 погибший после троих в июне. Печальную 

27 января 2017, 06:05
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