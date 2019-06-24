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В Самаре снова открылся Ботанический сад
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24 июня 2019, 04:57
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В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице
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24 июня 2019, 04:16
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Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков
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24 июня 2019, 03:57
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В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров
В самарском торговом комплексе «Гудок», расположенном на улице Красноармейской, установили еще одну зарядную станцию для электромобилей. Как отметили представители ТК, она выглядит как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами у нее провода с разъемами или розетки, в которые …
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24 июня 2019, 03:21
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В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской
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21 июня 2019, 03:14
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В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков
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7 июня 2019, 04:41
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На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков
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5 июня 2019, 10:02
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На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»
В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, …
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22 мая 2019, 05:05
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В Тольятти ограничат движение транспорта из-за строительства развязки
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17 мая 2019, 09:11
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В Самарской области случилось массовое ДТП на трассе
В понедельник, 13 мая, случилось массовое ДТП в Ставропольском районе на 992 километре трассы М-5 «Урал». Из собранных полицейскими материалов следует, что водитель МАЗа, возможно, из-за технической неисправности допустил столкновение с другим автомобилем МАЗ, грузовой «ГАЗелью» и двумя легковушками. В …
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14 мая 2019, 09:35
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»
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18 февраля 2019, 05:17
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Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал
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27 января 2017, 06:05
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