В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров … В самарском торговом комплексе «Гудок», расположенном на улице Красноармейской, установили еще одну зарядную станцию для электромобилей. Как отметили представители ТК, она выглядит как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами у нее провода с разъемами или розетки, в которые