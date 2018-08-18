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Режим работы Жигулевской ГЭС изменится
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10 августа 2018, 12:46
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Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков
Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.
Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, …
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4 июня 2018, 11:07
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Из-за переизбытка воды на Жигулёвской ГЭС изменили режимы работы
Запасы воды на водохранилищах Волжско-Камского каскада превышают средние многолетние значения на 45 процентов.
На Жигулевской ГЭС установлен новый режим работы, информирует Федеральное агентство водных ресурсов. Теперь с 21 февраля по 5 марта гидроэлектростанция будет работать со средним показателем сброса …
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24 февраля 2018, 05:27
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Запрет для проезда фур по Жигулевской ГЭС хотят продлить на год
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25 сентября 2017, 07:06