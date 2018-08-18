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Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, 

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На Жигулевской ГЭС установлен новый режим работы, информирует Федеральное агентство водных ресурсов. Теперь с 21 февраля по 5 марта гидроэлектростанция будет работать со средним показателем сброса 
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Запрет для проезда фур по Жигулевской ГЭС хотят продлить на год

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25 сентября 2017, 07:06
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