Запрет для проезда фур по Жигулевской ГЭС хотят продлить на год В Тольятти предложили продлить до осени 2018 года запрет на проезд большегрузов через плотину Жигулевской ГЭС. Соответствующее обращение в Минтранс и Федеральное управление автодорог «Большая Волга» направили депутаты местной гордумы. Напомним, с 10 мая по 30 ноября этого года движение …