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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

Руководство «Крыльев Советов» ищет игрока, который сможет выступать на позиции футболиста Дмитрия Ятченко. Об этом на встрече представителей селекционного отдела футбольного клуба "Крылья Советов" с самарскими болельщиками рассказал спортивный директор Зураб Циклаури.

«Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что 

6 июня 2018, 02:12
Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

В Самаре футбольный клуб «Крылья Советов» покинет один из ветеранов действующего состава и бывший капитан «основы» Иван Таранов. Эту информацию подтвердил спортивный директор самарской команды Зураб Циклаури, передает пресс-служба «КС». Таранов играл в амплуа защитника, в «Крыльях» он уже десять 

6 июня 2018, 12:40
Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.

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31 мая 2018, 09:45
«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий 

31 мая 2018, 09:03
Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»

Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»

В Самаре главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов продлил контракт с клубом. Об этом было официально заявлено в среду, 30 мая, на пресс-конференции с участием Тихонова и гендиректора «Крыльев» Виталия Шашкова. Новое соглашение заключено по схеме «1+1» - то есть 

30 мая 2018, 04:46
Франсуа Веркаутерен: «Возможно, Таранов пропустит несколько месяцев, капитаном будет Цаллагов»

Франсуа Веркаутерен: «Возможно, Таранов пропустит несколько месяцев, капитаном будет Цаллагов»

29 сентября самарские «Крылья» проведут матч 12-го тура ФНЛ в Оренбурге против «Газовика». После разминки самарцев на поле соперника главный тренер команды рассказал, кто будет капитаном в предстоящей игре.
«Травма Таранова достаточно серьезная. Сегодня его должны прооперировать в Германии, и 

29 сентября 2014, 11:18
Иван Таранов: «Это вина не только футболистов» (ВИДЕО)

Иван Таранов: «Это вина не только футболистов» (ВИДЕО)

После вчерашнего поражения самарцев от московского «Торпедо», которое опустило «Крылья» дивизионом ниже, защитник команды и в отдельные периоды ее капитан Иван Таранов прокомментировал ситуацию:
«Это ненормально, когда команда с таким именем третий год борется за выживание. Поверьте, это вина не 
23 мая 2014, 01:53
Таранов и Форбс провели тренировку с «Крыльями Советов» в общей группе

Таранов и Форбс провели тренировку с «Крыльями Советов» в общей группе

Футболисты «Крыльев Советов» продолжают подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги. Напомним, 21 сентября самарской команде на своем поле предстоит сыграть с екатеринбургским «Уралом». Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Сергеем Кузнецовым из Краснозаводска. Игроки 

18 сентября 2013, 01:48
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