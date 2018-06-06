Футболист Иван Таранов покинул клуб «Крылья Советов». Он защищал цвета волжан в течение последних 10 лет и стал для самарцев одним из символов команды. Перед уходом Иван попрощался со своими поклонниками.
«Это футбол. Понимал, что когда-то произойдет момент прощания с "Крыльями" – командой, которой отдал 10 лет своей футбольной жизни. Самара стала для меня за это время родным городом и навсегда останется в моем сердце. Я хочу сказать большое спасибо за все клубу и самарским болельщикам. Благодарю абсолютно всех болельщиков "Крыльев". И тех, кто поддерживал, и тех, с кем были определенные недопонимания. В спортивном плане это даже подстегивало. Так что искренне говорю спасибо», - сказал игрок.
Стоит отметить, что спортивный директор «Крыльев Советов» Зураб Циклаури не исключил возвращения Таранова в клуб, но уже в другом качестве.
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