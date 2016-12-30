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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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  "Y88P"
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Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг

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Скончался руководитель департамента физической культуры и спорта г.о. Самара Виктор Ольховский

Скончался руководитель департамента физической культуры и спорта г.о. Самара Виктор Ольховский

В субботу на 47-м году жизни скончался Виктор Вениаминович Ольховский - руководитель департамента физической культуры и спорта г.о. Самара. Прощание состоится в понедельник, 12 декабря, в 11:00 в здании администрации Октябрьского района по адресу: ул. Ново-Садовая, 20.

Телерадиокомпания "ТЕРРА" выражает искренние соболезнования 

11 декабря 2016, 02:04

"Крылья Советов" во время зимнего перерыва могут продать Молло и купить центрального защитника

О возможных трансферах и предстоящих сборах "ТЕРРЕ" рассказал зам. генерального директора клуба Зураб Циклаури.
7 января футболисты пройдут медицинское обследование в Москве и через 2 дня отправятся в Турцию. Там запланировано проведение двух сборов. Третьи пройдут в Испании. К слову, 

7 декабря 2016, 06:29

"Крылья Советов" уходят на каникулы

Футболисты самарских "Крыльев советов" уходят на каникулы. Накануне в заключительном туре чемпионата России они сыграли вничью с "Краснодаром" - 1:1. Ранее самарцы на своем стадионе разгромили "Томь" и московский "Спартак".
По руководством нового тренера Вадима Скрипченко "Крылья" поднялись с последнего, 

6 декабря 2016, 11:43
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

Московский "Спартак" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Отличились Йоан Молло (17-я минута - с пенальти), Сергей Ткачев (45), Кристиан Паскуато (59) и Сергей Корниленко (70).

Это уже вторая крупная победа «Крылышек» 

1 декабря 2016, 10:47
«Крылья Советов» сыграют против «Спартака» в Самаре

«Крылья Советов» сыграют против «Спартака» в Самаре

Матч состоится в любую погоду. «Крылья Советов» сыграют против лидера чемпионата Российской Футбольной Премьер-лиги, столичного «Спартака», в четверг, 1 декабря, на стадионе «Металлург».
Москвичи уже сообщили организаторам о времени прилета и возвращения. Варианты переноса матча из-за погодных условий не рассматриваются. 

30 ноября 2016, 11:27
Болельщики самарского ФК «Крылья Советов» написали письмо президенту РФС Виталию Мутко

Болельщики самарского ФК «Крылья Советов» написали письмо президенту РФС Виталию Мутко

В нем они просят не переносить матч РФПЛ с московским «Спартаком», лидером чемпионата, который запланирован 1 декабря на стадионе «Металлург» в Самаре. По прогнозам синоптиков, в этот день температура воздуха может упасть до минус 10 градусов. Состояние газона на стадионе 

29 ноября 2016, 05:58
«Крылья Советов» завершили первый круг крупной победой

«Крылья Советов» завершили первый круг крупной победой

«Крылья Советов» ушли с последнего места в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги. Самарская команда завершила первый круг, разгромив футбольный клуб «Томь» в тяжелых условиях метели.
Поединок аутсайдеров собрал накануне на стадионе «Металлург» чуть больше двух тысяч зрителей, но это, очевидно, 

28 ноября 2016, 12:19
«Крылья Советов» крупно уступили в Казани

«Крылья Советов» крупно уступили в Казани

Самарская команда вернулась на последнее место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.
Крупно в этом сезоне «Крылья Советов» проиграли впервые. Матч в Казани можно назвать несчастным случаем, ведь ни в чем, кроме реализации моментов, «Крылья» «Рубину» не уступали. Мяч категорически 

17 октября 2016, 11:48
СМИ: Прибыль «Зенита» от перехода Халка составила около €45 млн

СМИ: Прибыль «Зенита» от перехода Халка составила около €45 млн

29-летний бразильский нападающий сегодня официально стал игроком китайского клуба.
30 июня 2016, 04:00
СМИ: Денисов выставлен на трансфер, отступные по контракту составляют 20 млн евро

СМИ: Денисов выставлен на трансфер, отступные по контракту составляют 20 млн евро

По сообщениям российской спортивной прессы, отступные в контракте футболиста московского «Динамо» и сборной России составляют 20 миллионов евро, пишет «Чемпионат.com».
На сегодняшний день полузащитник отстранен от тренировок в стане бело-голубых за вмешательство в работу наставника команды Станислава Черчесова.
Денисов выставлен 
8 апреля 2015, 05:49
«Зенит» не получал предложений от «Локомотива» по трансферу Александра Кержакова

«Зенит» не получал предложений от «Локомотива» по трансферу Александра Кержакова

Пресс-служба питерского клуба опровергла информацию о том, что их форвардом Александром Кержаковым интересовался столичный клуб.
Дмитрий Циммерман заявил, что не было никаких предложений ни по трансферу, ни по аренде.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский «Локомотив» проявляет интерес к 

10 февраля 2015, 08:17
«Зенит» покупает игрока английского «Манчестер Сити» Хави Гарсию

«Зенит» покупает игрока английского «Манчестер Сити» Хави Гарсию

27-летний испанец должен пополнить ряды питерцев до четверга. 
14 августа 2014, 06:50
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