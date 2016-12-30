Как сообщает официальный сайт петербургской команды, контракт Ибрагима Цаллагова с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Российский защитник стал третьим новичком питерцев в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее озвучивалась трансферная сумма в 300 тысяч евро. Соглашение с самарским клубом истекало в мае 2017 года.
|
Самарские атлеты завоевали в 2016 году более полутора тысяч медалей
Более 1,5 тысячи медалей различного достоинства на российских и международных соревнованиях завоевали по олимпийским и неолимпийским видам спорта самарские атлеты в 2016 году.
Итоги подвели в областном минспорте. Главная ставка в 2017 году, как рассказали чиновники, будет сделана на параолимпийские виды. …
|
27 декабря 2016, 06:30
|
В Самаре прошел Олимпийский бал
|
22 декабря 2016, 11:56
|
Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг
|
15 декабря 2016, 05:15
|
Скончался руководитель департамента физической культуры и спорта г.о. Самара Виктор Ольховский
В субботу на 47-м году жизни скончался Виктор Вениаминович Ольховский - руководитель департамента физической культуры и спорта г.о. Самара. Прощание состоится в понедельник, 12 декабря, в 11:00 в здании администрации Октябрьского района по адресу: ул. Ново-Садовая, 20.
Телерадиокомпания "ТЕРРА" выражает искренние соболезнования …
|
11 декабря 2016, 02:04
|
"Крылья Советов" во время зимнего перерыва могут продать Молло и купить центрального защитника
|
7 декабря 2016, 06:29
|
"Крылья Советов" уходят на каникулы
Футболисты самарских "Крыльев советов" уходят на каникулы. Накануне в заключительном туре чемпионата России они сыграли вничью с "Краснодаром" - 1:1. Ранее самарцы на своем стадионе разгромили "Томь" и московский "Спартак".
|
6 декабря 2016, 11:43
|
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0
|
1 декабря 2016, 10:47
|
«Крылья Советов» сыграют против «Спартака» в Самаре
Матч состоится в любую погоду. «Крылья Советов» сыграют против лидера чемпионата Российской Футбольной Премьер-лиги, столичного «Спартака», в четверг, 1 декабря, на стадионе «Металлург».
|
30 ноября 2016, 11:27
|
Болельщики самарского ФК «Крылья Советов» написали письмо президенту РФС Виталию Мутко
|
29 ноября 2016, 05:58
|
«Крылья Советов» завершили первый круг крупной победой
«Крылья Советов» ушли с последнего места в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги. Самарская команда завершила первый круг, разгромив футбольный клуб «Томь» в тяжелых условиях метели.
|
28 ноября 2016, 12:19
|
«Крылья Советов» крупно уступили в Казани
Самарская команда вернулась на последнее место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.
|
17 октября 2016, 11:48
|
СМИ: Прибыль «Зенита» от перехода Халка составила около €45 млн
|
30 июня 2016, 04:00
|
СМИ: Денисов выставлен на трансфер, отступные по контракту составляют 20 млн евро
По сообщениям российской спортивной прессы, отступные в контракте футболиста московского «Динамо» и сборной России составляют 20 миллионов евро, пишет «Чемпионат.com».
На сегодняшний день полузащитник отстранен от тренировок в стане бело-голубых за вмешательство в работу наставника команды Станислава Черчесова.
Денисов выставлен …
|
8 апреля 2015, 05:49
|
«Зенит» не получал предложений от «Локомотива» по трансферу Александра Кержакова
Пресс-служба питерского клуба опровергла информацию о том, что их форвардом Александром Кержаковым интересовался столичный клуб.
|
10 февраля 2015, 08:17
|
«Зенит» покупает игрока английского «Манчестер Сити» Хави Гарсию
|
14 августа 2014, 06:50