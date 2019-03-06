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Материалы по теме:

Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области

Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области

В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.

В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, 

6 марта 2019, 10:14
Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в 
6 марта 2019, 08:57
Скрылся подрядчик ремонта на улице Луначарского

Скрылся подрядчик ремонта на улице Луначарского

В Самаре скрылся в неизвестном направлении подрядчик, который занимался реконструкцией улицы Луначарского. Речь идет о компании "Мосстрой", в адрес которой неоднократно и из разных инстанций направлялись предписания об устранении недочётов, допущенных при выполнении работ. Фирма занималась благоустройством улицы и сорвала 
6 марта 2019, 07:54
В самарской гостинице нашли казино

В самарской гостинице нашли казино

Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В 
6 марта 2019, 05:20
«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. 
6 марта 2019, 04:04
Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

В ближайшую субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» будет принимать красноярский «Енисей». Матч начнется в 15:00 по местному времени.

В связи со спортивным событием с 09:00 до 19:00 9 марта будет закрыто движение по 
6 марта 2019, 03:01
Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Назначены арбитры на матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги. Уже в эту субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» будут принимать «Енисей». Игра стартует в 15:00. Обслуживать матч будет судейская бригада, состоящая из судьи Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга и 
6 марта 2019, 10:06
В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В понедельник, 4 марта, заседание Самарского гарнизонного суда по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова внезапно прервала трагедия - умер его адвокат Владимир Гапонов. Защитник успел выступить, а во время допроса потерпевшего почувствовал себя плохо. Сотрудники суда и адвокат потерпевшего 
4 марта 2019, 05:18
В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона

В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона

Судебные приставы из Волжского района завели исполнительное производство в отношении отца трехлетней девочки - он не выплачивал алименты собственному ребенку. Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины нет официальной работы и куда-либо устроиться он не пытался. Алиментщика вызвали на прием 
4 марта 2019, 02:22
Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Волонтеры группы Лиза Алерт объявили об окончании поисков подростка в Самаре. В семь часов утра он ушел в школу, но на уроках так и не появился. В половине шестого вечера стало известно, что ребенок погиб.
 
Очевидцы сообщили, что тело 
2 марта 2019, 08:23
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

В понедельник, 4 марта, в 19:30 болельщиков приглашают на презентацию новичков самарских «Крыльев Советов», которые присоединились к команде этой зимой, а также на встречу с главным тренером команды Миодрагом Божовичем. Место проведения - ТРК «Космопорт». В программе - общение «без 
1 марта 2019, 03:54
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут 
26 февраля 2019, 07:51
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