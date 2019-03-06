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Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области
В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.
В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, …
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6 марта 2019, 10:14
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Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов
Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в …
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6 марта 2019, 08:57
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Скрылся подрядчик ремонта на улице Луначарского
В Самаре скрылся в неизвестном направлении подрядчик, который занимался реконструкцией улицы Луначарского. Речь идет о компании "Мосстрой", в адрес которой неоднократно и из разных инстанций направлялись предписания об устранении недочётов, допущенных при выполнении работ. Фирма занималась благоустройством улицы и сорвала …
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6 марта 2019, 07:54
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В самарской гостинице нашли казино
Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В …
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6 марта 2019, 05:20
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«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта
До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. …
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6 марта 2019, 04:04
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Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»
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6 марта 2019, 03:01
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Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга
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6 марта 2019, 10:06
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В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
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4 марта 2019, 05:18
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В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона
Судебные приставы из Волжского района завели исполнительное производство в отношении отца трехлетней девочки - он не выплачивал алименты собственному ребенку. Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины нет официальной работы и куда-либо устроиться он не пытался. Алиментщика вызвали на прием …
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4 марта 2019, 02:22
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Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся
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2 марта 2019, 08:23
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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками
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1 марта 2019, 03:54
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»
В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут …
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26 февраля 2019, 07:51
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