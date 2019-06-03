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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»
Миодраг Божович будет работать главным тренером "Крыльев Советов" и в следующем сезоне. Об этом сам наставник заявил на пресс-конференции после матча с "Нижним Новгородом" за право остаться в РПЛ. Напомним, что ранее источники уверяли, что если клуб вылетит в …
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2 июня 2019, 11:22
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«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге
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2 июня 2019, 08:57
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В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча
В воскресенье, 2 июня, в столице 63-го региона будет перекрыто пять улиц - в частности, ограничат движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арена 2018, по Проездам № 7, 8,10,12. Напомним, что в этот день на стадионе «Самара …
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31 мая 2019, 10:01
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Миодрага Божовича уволят, если «Крылья» вылетят в ФНЛ
Если самарские «Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, то в руководстве команды произойдут значительные рокировки. В частности, в отставку уйдет главный тренер волжан Миодраг Божович, сообщает «Матч ТВ». Однако, если «Крылья» все же удержатся в Российской премьер-лиге, сохранение контракта с …
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30 мая 2019, 12:39
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Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%
Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в …
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13 мая 2019, 09:59
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На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда
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18 марта 2019, 10:10
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Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых
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16 марта 2019, 08:05
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Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч
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24 января 2019, 10:51
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