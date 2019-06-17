Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным … Миодраг Божович в связке с Геннадием Голубиным продолжат управлять "Крыльями Советов", об этом сообщил источник "ТЕРРЫ", знакомый с ситуацией. Напомним, Геннадий Голубин на позицию руководителя селекционного отдела пришел год назад в связке с Александром Шикуновым, который несколько дней назад был