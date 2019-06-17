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Эксклюзив: список игроков «Крыльев» на новый сезон
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17 июня 2019, 10:15
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Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным
Миодраг Божович в связке с Геннадием Голубиным продолжат управлять "Крыльями Советов", об этом сообщил источник "ТЕРРЫ", знакомый с ситуацией. Напомним, Геннадий Голубин на позицию руководителя селекционного отдела пришел год назад в связке с Александром Шикуновым, который несколько дней назад был …
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14 июня 2019, 09:02
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Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии
21-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» Ваня Вучичевич станет игроком загребского «Локомотива». В прошлом сезоне он провел три матча за самарцев в Российской Премьер-лиге, пишет news.sportbox.ru. Отметим, что футболист, выступающий за самарскую команду под номером 22, подписал контракт сроком на …
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13 июня 2019, 11:04
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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».
«Ситуацию, когда …
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11 июня 2019, 10:09
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В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
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7 июня 2019, 02:25
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Александр Самедов тренируется в общей группе «Крыльев Советов»
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24 апреля 2019, 08:24
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В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих
В понедельник, 8 апреля, бригада специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) была поднята по тревоге в Самарской области - стартовала масштабная проверка готовности военных к выполнению боевых задач. В учениях задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения …
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8 апреля 2019, 05:29
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Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область
Сборная Швейцарии может использовать базу в Тольятти - стадион "Торпедо" и гостиницу "Лада-Резорт" для подготовки к кубковым встречам команды в дальнейшем.
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11 июля 2018, 08:26
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Учёные советуют женщинам есть до тренировки, а мужчинам после
Как гласят последние выводы ученых, мужчинам лучше принимать пищу после тренировок, а женщинам – до. О результатах соответствующих экспериментов сообщает ряд новостных агентств. Отмечается, что при соблюдении именно такого режима представители того и другого пола гораздо эффективнее теряют лишние килограммы …
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12 января 2016, 10:29
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