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Эксклюзив: список игроков «Крыльев» на новый сезон

Эксклюзив: список игроков «Крыльев» на новый сезон

«ТЕРРА» получила список игроков, которые начнут готовиться к новому сезону в составе «Крыльев Советов». Самой свежей информацией поделился один из инсайдеров издания, официально она пока не подтверждена. Как рассказал осведомленный источник, первая группа соберётся в Москве 17 июня. Это вратари 
17 июня 2019, 10:15
Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным

Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным

Миодраг Божович в связке с Геннадием Голубиным продолжат управлять "Крыльями Советов", об этом сообщил источник "ТЕРРЫ", знакомый с ситуацией. Напомним, Геннадий Голубин на позицию руководителя селекционного отдела пришел год назад в связке с Александром Шикуновым, который несколько дней назад был 
14 июня 2019, 09:02
Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии

Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии

21-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» Ваня Вучичевич станет игроком загребского «Локомотива». В прошлом сезоне он провел три матча за самарцев в Российской Премьер-лиге, пишет news.sportbox.ru. Отметим, что футболист, выступающий за самарскую команду под номером 22, подписал контракт сроком на 
13 июня 2019, 11:04
Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В четверг, 6 июня, был опубликован календарь Российской Премьер-лиги на новый сезон. Чемпионат стартует 14 июля, а завершится - 17 мая следующего года. Известно, что в первом туре самарские «Крылья Советов» сыграют с московским ЦСКА. Матч запланирован на 14 июля, 
7 июня 2019, 02:25
Александр Самедов тренируется в общей группе «Крыльев Советов»

Александр Самедов тренируется в общей группе «Крыльев Советов»

Во вторник, 23 апреля, футболисты самарских «Крыльев Советов» провели тренировку на натуральном поле клубной базы. Команда готовится к игре 25-го тура с «Уралом», которая пройдет в четверг, 25 апреля на стадионе «Самара Арена». В тренировке принимали участие все здоровые игроки, 
24 апреля 2019, 08:24
В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих

В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих

В понедельник, 8 апреля, бригада специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) была поднята по тревоге в Самарской области - стартовала масштабная проверка готовности военных к выполнению боевых задач. В учениях задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения 
8 апреля 2019, 05:29
Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область

Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область

Сборная Швейцарии может использовать базу в Тольятти - стадион "Торпедо" и гостиницу "Лада-Резорт" для подготовки к кубковым встречам команды в дальнейшем. 
 
"Тренерский штаб сборной Швейцарии высоко оценил условия, которые были обеспечены для тренировок и проживания команды в Тольятти и высказал пожелание 
11 июля 2018, 08:26
Учёные советуют женщинам есть до тренировки, а мужчинам после

Учёные советуют женщинам есть до тренировки, а мужчинам после

Как гласят последние выводы ученых, мужчинам лучше принимать пищу после тренировок, а женщинам – до. О результатах соответствующих экспериментов сообщает ряд новостных агентств. Отмечается, что при соблюдении именно такого режима представители того и другого пола гораздо эффективнее теряют лишние килограммы 
12 января 2016, 10:29
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