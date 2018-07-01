В Самару прилетели футболисты сборной Бразилии. После посадки в аэропорту «Курумоч» они отправились в отель «Lotte». Матч у южноамериканцев назначен на 2 июля. На стадионе «Самара Арена» «пентакампионы» сразятся со сборной Мексики за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
Напомним, матч Бразилия-Мексика начнется 2 июля в 18:00.
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