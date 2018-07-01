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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.

Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако 

29 июня 2018, 05:46
Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол

Групповой этап ЧМ-2018 завершен. Накануне вечером определились все 16 участников плей-офф. В Самаре сборная Колумбии обыграла Сенегал со счетом 1:0. В этот же день Польша выиграла у Японии. В итоге, в 1/8 финала Бельгия сыграет с Японией, Англия с Колумбией, 
29 июня 2018, 08:00
Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»

Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»

В Сенегале организовали массовый просмотр матча своей футбольной сборной с командой Колумбии. Игра 1/8 финала ЧМ-2018 состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена» в четверг, 28 июня. В Сети появились фотографии, как сенегальцы болели за свою сборную. Несколько человек, чтобы 

29 июня 2018, 10:23
50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

32 миллиарда направили на развитие инфраструктуры.
29 июня 2018, 10:16
Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

29 июня фестиваль болельщиков в Самаре работать не будет. Связано это с тем, что в пятницу ни одного матча в рамках мирового первенства не запланировано. Трансляций не будет. Сообщение появилось в официальной группе организаторов в ВК.

"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на 

29 июня 2018, 09:42
«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» продолжают готовиться к новому сезону чемпионата России по футболу. 27 июня игроки провели контрольный матч против китайского "Яньбянь Фуде". Встреча закончилась победой волжан со счетом 1:0. Единственный гол забил на 18-й минуте Тарас Бурлак.

Во время встречи у самарцев 

28 июня 2018, 03:41
Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре

Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который пройдет в Самаре 2 июля, обещает быть действительно жарким. За право выйти в четвертьфинал на «Самара Арене» сразятся сборные Мексики и Бразилии.

Пара определилась по результатам группового этапа. Бразильцы, одолевшие в заключительном матче 

28 июня 2018, 07:56
Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на

Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"

В Самаре, 2 июля, в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу сыграют сборные Бразилии и Мексики. Это определилось по итогам вчерашних групповых матчей. В группе F сборная Германии в последнем групповом матче проиграла команде Южной Кореи 0:2, в результате первое 
28 июня 2018, 06:42
В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

27 июня в Самару прилетели футболисты сборной Сенегала. Сразу после приземления в «Курумоче» игроки отбыли в отель «Lotte», в котором они и будут базироваться до матча со сборной Колумбии.

Колумбийцы и сенегальцы проведут заключительный матч группового этапа ЧМ по футболу на 

27 июня 2018, 02:22
Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»

Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»

Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в 
27 июня 2018, 10:33
Бразильские страсти: В Рио-де-Жанейро суд обязал любовницу мужчины заплатить компенсацию его жене

Бразильские страсти: В Рио-де-Жанейро суд обязал любовницу мужчины заплатить компенсацию его жене

В Рио-де-Жанейро служители Фемиды обязали бывшую любовницу американского гражданина выплатить $15 000 его супруге в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. После того, как мужчина разорвал с ней отношения, девушка задумала отомстить.
По информации издания Correio, события развивались следующим образом. 

14 июня 2017, 03:35
В Бразилии найдены два новых вида доисторических животных

В Бразилии найдены два новых вида доисторических животных

В Бразилии ученые нашли останки двух ранее неизвестных видов животных. Специалисты считают, что это предки динозавров, которые жили 320 млн лет назад. Кости археологи обнаружили в Риу-Гранди-ду-Сул еще в 2010 году, но об итогах исследований рассказали только сегодня.
Первый скелет 

21 ноября 2016, 11:24
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