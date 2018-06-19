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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Как сыграли в Самаре сборная региона и команда болельщиков из Австралии

Как сыграли в Самаре сборная региона и команда болельщиков из Австралии

7,5 тысяч болельщиков преодолели почти 15 тысяч километров пути, чтобы 21 июня на стадионе «Самара Арена» поддержать свою национальную сборную в поединке против Дании.
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Болельщики из Австралии и Дании сыграют в футбол на набережной в Самаре

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19 июня 2018, 05:17
Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным 

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Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

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«Смотрите, как водитель украсил свое 
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Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев 
19 июня 2018, 01:15
7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

В Самару начинают прибывать болельщики из Австралии. Они будут поддерживать сборную своей страны в матче против Дании, который назначен на 21 июня.

18 числа в областной центр прибыла первая группа из 400 фанатов. Их разместили в нескольких отелях города. На 19 

19 июня 2018, 09:56
Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Администрация Самары внесла изменения в сеть маршрутов муниципального транспорта. Из нее было решено убрать автобусный маршрут №77. Сделано это в связи с тем, что на линии работает коммерческий маршрут №77Д, который полностью дублирует городской. На нем курсируют 15 автобусов, сообщает 
18 июня 2018, 02:25
100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

В ближайший месяц в Самару приедут около 100 тысяч иностранцев из 145 стран мира. В Самарскую область уже прибыла команда футболистов из Швейцарии – они выбрали базой Тольятти.А в самарский аэропорт прибыл первый самолет с болельщиками из Коста-Рики. По прогнозам областного 

15 июня 2018, 06:10
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

80% жалоб, которые сейчас поступают депутатам от населения, касаются проблем с транспортными перевозками, в частности дачными. В этом году очереди на автобусы огромные, стоять в них приходится по два часа. Такого в Самаре не было давно. Ситуацию в губернской думе 

15 июня 2018, 04:37
Водителей автобусов не хватает в Самаре

Водителей автобусов не хватает в Самаре

Самара испытывает острую нехватку водителей автобусов. Для того, чтобы решить кадровую проблему, необходимо набрать 150 человек.

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14 июня 2018, 01:41
Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару

Появились новые автобусные рейсы из Москвы в Самару

C 7 июня начались продажи билетов на новые автобусные рейсы «Москва-Самара». Машины будут ежедневно отправляться со станции «Варшавская» в 17:30, сообщает ГУП «Мосгортранс». Стоимость проезда составляет 2000 рублей взрослый и 1000 рублей детский билет при предъявлении свидетельства о рождении, стоимость 

7 июня 2018, 11:12
В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

В Колумбии россиянин сбежал из плена повстанцев с их оружием

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Согласно публикуемым сведениям, посольство России в этой стране обратилось с просьбой 

24 апреля 2017, 02:29
6000 пацифистов полностью разделись в Колумбии

6000 пацифистов полностью разделись в Колумбии

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Организованная им инсталляция, как ни странно, была посвящена борьбе за мир во всем мире. Температура воздуха в это время составляла только 7 градусов тепла. Тем не менее, 

7 июня 2016, 10:22
В Колумбии разбился самолет со съемочной группой фильма с Томом Крузом

В Колумбии разбился самолет со съемочной группой фильма с Томом Крузом

Съемочная группа фильма с участием Тома Круза (Tom Cruise) попала в авиакатастрофу. Небольшой легкомоторный самолет Piper PA-60 с кинематографистами разбился на северо-западе Колумбии. Трагедия случилась в пятницу, 11 сентября, в одном из регионов страны – департаменте Антиокия (или Антьокия).
13 сентября 2015, 07:08
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