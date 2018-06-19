В Самару болельщики из Колумбии приедут на матч своей национальной сборной с командой Сенегала на автобусах. Игра состоится 28 июня на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу. О том, как колумбийцы будут добираться до Самары на пресс-конференции рассказал врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин. Напомним, первую самарскую игру ЧМ-2018 сборных Коста-Рики и Сербии посетили более 41 тысячи болельщиков. Сербы выиграли со счетом 1:0. Следующая встреча в Самаре – матч сборных Дании и Австралии состоится в четверг, 21 июня. А 25 июня сыграют сборные России и Уругвая.
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