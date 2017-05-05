Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ будет только за 72 часа до начала первого матча мундиаля и вплоть до конца последнего дня соревнований. Въезд также будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность. Напомним, летом следующего года футбольные состязания пройдут в 11 городах страны, в том числе и в Самаре.
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17 февраля 2017, 10:30
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Карта болельщика ЧМ-2018 появится в ноябре
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24 октября 2016, 05:24
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13 июля 2016, 05:06
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РФ ведет переговоры с 24 странами о введении безвизового режима
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3 марта 2016, 10:13
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В Самаре начали сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз
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15 сентября 2015, 05:59
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31 августа 2015, 01:15