Уже в ноябре в России стартует выдача идентификационных карт болельщика к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) и Кубку конфедераций. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Персональный документ будет выдан каждому фанату, с его помощью при наличии билетов можно …