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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Материалы по теме:

«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018

«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018

Блогера Анну Носову беспокоит вопрос, какие туалеты закупят в Самаре к чемпионату мира по футболу? «Я все-таки надеюсь, что они окажутся не фейковыми и не будут состоять из матерчатых баннеров или штакетника с дизайном «косметический ремонт от инвесторов». Сегодня 
28 апреля 2017, 04:25
В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018

В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018

На строительной площадке стадиона «Самара Арена», который возводят в радиоцентре для проведения матчей ЧМ-2018, начали собирать новый суперкран. С его помощью можно поднимать груз весом в 350 тонн, что позволит ускорить строительство, сообщили представители компании-заказчика ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Новый кран планировали использовать 

26 апреля 2017, 01:23
Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.

Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и 
25 апреля 2017, 11:47
Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней

Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней

В турецком МИДе заявили, что страна продлевает срок безвизового пребывания граждан России с 60 до 90 дней. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на турецкие агентства.
«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней», — сказал руководитель 

24 апреля 2017, 11:14
Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»

Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»

В Сети появилось видео с новой дорогой к стадиону «Самара Арена», который строят к ЧМ-2018 в Радиоцентре. Новая улица называется Арена-2018. Судя по видео, проехать по ней пока нельзя, некоторые участки представляют собой песчаную насыпь.

Напомним, протяженность улицы Арена 
21 апреля 2017, 03:50
Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы ленты о футбольных фанатах приложили максимальные усилия для дискредитации РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года. Фильм, по заявлению дипломатов, оставляет "шокирующее впечатление".
Накануне телеканал BBC продемонстрировал ленту "Армия хулиганов в России". 

17 февраля 2017, 10:30
Карта болельщика ЧМ-2018 появится в ноябре

Карта болельщика ЧМ-2018 появится в ноябре

Уже в ноябре в России стартует выдача идентификационных карт болельщика к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) и Кубку конфедераций. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Персональный документ будет выдан каждому фанату, с его помощью при наличии билетов можно 

24 октября 2016, 05:24

"Крылья Советов" оштрафовали на 140 тыс. рублей из-за поведения болельщиков на матче с казанским "Рубином"

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов"  оштрафован  на 140 тыс. рублей из-за поведения их болельщиков во время матча с казанским "Рубином".
Речь и идет об игре, которая в минувшую субботу проходила в Татарстане - самарцы тогда  проиграли со счетом 0:3. Расстроенные 

20 октября 2016, 12:33
«Крылья Советов» организуют самарских болельщиков

«Крылья Советов» организуют самарских болельщиков

Самарские «Крылья Советов» объявили о начале аккредитации объединений зрителей, поддерживающих клуб, на сезон 2016-2017. Выданные документы действуют в течение одного спортивного сезона. Приём заявок заканчивается за 5 рабочих дней до его начала. Организованные болельщики имеют право на размещение на трибунах 

13 июля 2016, 05:06
РФ ведет переговоры с 24 странами о введении безвизового режима

РФ ведет переговоры с 24 странами о введении безвизового режима

По заявлению представителя МИД РФ, в настоящее время диалог более чем с двумя десятками государств ведется о полной отмене визового режима. Визовый режим упрощенного характера в данный момент обсуждается с сорока странами. В 24 такой вид контроля может оказаться полностью 
3 марта 2016, 10:13
В Самаре начали сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз

В Самаре начали сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз

Введены новые правила получения шенгенской визы. С понедельника, 14 сентября, документ начали оформлять только при условии предоставления биометрических данных. Имеется в виду процедура дактилоскопии – снятия отпечатков пальцев рук. Пройти её можно будет только в консульских и визовых центрах европейских 
15 сентября 2015, 05:59
Европа закрывает визовые центры в Самаре

Европа закрывает визовые центры в Самаре

В начале осени визовые центры ряда европейских посольств приостановят свою деятельность. С 14 сентября запланировано введение новых правил оформления документов. Для получения шенгенской визы нужно будет пройти процедуру дактилоскопии - снятия отпечатков пальцев. В связи с необходимостью переоборудования в работе 
31 августа 2015, 01:15
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