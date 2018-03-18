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Госдума приняла закон о неофициальном использовании российского герба
Госдума в окончательном чтении утвердила проект закона, увеличивающий спектр возможностей для использования герба Российской Федерации в быту. В частности, официально разрешается частным лицам и организациям помещать герб на различной подарочной и иной продукции. Кроме того, разрешено его использование на спортивных …
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13 декабря 2017, 01:59
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В блогах: о цвете самарского герба на «Ладье»
Блогер Виталий Политов vot_tak_da отреагировал на предложение властей Самары сделать герб города на парусе стелы "Ладья" цветным. По замыслу авторов, это для того, чтобы герб не сливался с общим белым фоном. Решение по этому поводу сейчас прорабатывается. "Предлагаю тогда …
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9 ноября 2017, 09:39
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Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства
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7 июля 2017, 09:07
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Россияне определились с символами для новых банкнот
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7 октября 2016, 02:15