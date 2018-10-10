Задержан начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по городу Самаре Алексей Тулин. Его подозревают в получении взятки, сопряженной с вымогательством, в значительном размере.
По версии следствия, в период с мая 2017 года по май 2018 Тулин в несколько приемов получил от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия взятку в виде 36 тонн щебня за попустительство по службе, выраженное в неприменении мер ответственности в случае выявления нарушений при выполнении ремонтных работ трамвайных путей, выходящих на дороги общего пользования. Сам Тулин своей вины не признает. Но уголовное дело на него уже заведено.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении сотрудника ГИБДД меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следствие не исключает, что Тулин может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям.
Генерал-лейтенент полиции Александр Винников назначил проведение служебной проверки. В случае, если вина действующего сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законом, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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