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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 

19 сентября 2018, 03:55
Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам

Двух тольяттинок будут судить за попытку передать взятку приставам

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин 33 и 47 лет. Их обвиняют в предложении и посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

По версии следствия, 26 декабря прошлого года 33-летняя женщина около одной из школ на 
17 сентября 2018, 01:42
Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также 

7 сентября 2018, 02:38
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов

В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов

22 августа стало известно об очередной антикоррупционной операции, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ. В шестом часу вечера при получении взятки был задержан руководитель исправительной колонии №3 в городе Новокуйбышевск Андрей Гурьянов. Об этом в своем твиттере написал советник директора Росгвардии 

22 августа 2018, 07:10
Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи».
 
- Автомобилист остановился на перекрестке перед стоп-линией. Внезапно сзади послышались звуки сирен и все машины начали расступаться, делая «коридор» для 
20 августа 2018, 09:42
Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело в отношении преподавателя одного из колледжей города. Женщину признали виновной в получении взятки.

По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Взятка была платой за проставление экзамена 
17 августа 2018, 11:55
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
10 августа 2018, 02:14
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
ГИБДД проверит самарские автобусы

ГИБДД проверит самарские автобусы

23 июля ГИБДД Самары проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе спецрейда инспекторы будут обращать внимание на превышение скорости данным видом транспорта, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Также проверят техническое состояние машин, соблюдение перевозчиками 
22 июля 2018, 02:00
Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

В районе развязки на автодороге Сызрань - Саратов очевидцы засняли опасные маневры водителя КАМАЗа. Мужчина, который сидел за рулем большегруза, решил не ждать и обогнал колонну автомобилей прямо по обочине. Инцидент зафиксировали около 14:00 11 июля. На трассе Р228 в 
13 июля 2018, 11:12
Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани

Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани

На дорогах Сызрани появились муляжи детей. Первый из них был установлен у пешеходного перехода около дома № 22 на проспекте 50 лет Октября, а второй — у ФОК «Надежда». Оказалось, что идея возникла у представителей Госавтоинспекции, а воплотила ее в 
13 июля 2018, 08:13
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