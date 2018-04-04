В блогах: на чем ездят олимпийские чемпионки из Тольятти



Блогер chaga посвятил свой пост транспорту олимпийских чемпионов из Самарской области и опубликовал фото.

«Речь об автобусе гандбольного … Блогер chaga рассказал про транспорт, на котором ездят четыре девчонки, взявшие для России золотые медали на минувшей Олимпиаде в Бразилии.Блогер chaga посвятил свой пост транспорту олимпийских чемпионов из Самарской области и опубликовал фото.«Речь об автобусе гандбольного