3 апреля в Тольятти гандбольная «Лада» принимала на своей площадке «Динамо-Синара» из Волгограда. На кону стояла путевка в полуфинал плей-офф чемпионата России.
Первая половина матча проходила на встречных курсах. На перерыв после первых 30 минут игры соперники разошлись с разницей в 3 очка в пользу автозаводчанок. Интрига держалась до 40-й минуты. После этого волгоградские гандболистки начали «выдыхаться», а «Лада» пошла в отрыв. Роль лидера хозяек поля на себе успешно примерила самая юная тольяттинка Елена Михайличенко, забившая Волгограду под занавес три гола подряд. Она же получила титул наиболее ценного игрока в составе «Лады», сообщает пресс-служба клуба.
Итог встречи — 32:20 в пользу «Лады».
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