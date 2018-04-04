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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки 

22 марта 2018, 03:19
Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта

Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта

Как стало известно «ТЕРРЕ», хоккейный клуб «Лада», вопреки всем негативным прогнозам, все-таки останется в Континентальной хоккейной лиге. Ожидается, что решение руководства КХЛ будет оглашено 27 марта.

Напомним, лига приняла решение сократить со следующего сезона число участников. Среди критериев, играющих роль для 

14 марта 2018, 05:04
Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона

Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона

1 марта игроки тольяттинской «Лады» провели заключительный матч сезона Континентальной хоккейной лиги. Соперником автозаводцев стал клуб «Сочи».

Матч начался на встречных курсах, и уже к третьей минуте команды успели забить друг другу по шайбе. У тольяттинцев отличился Кирилл Капустин, а у 

2 марта 2018, 09:37
Гандболистки «Лады» разгромили московский «Луч»

Гандболистки «Лады» разгромили московский «Луч»

28 февраля гандболистки тольяттинской «Лады» провели свой предпоследний матч в рамках предварительного этапа чемпионата суперлиги. Соперницами автозаводчанок стали москвички из клуба «Луч».

Однозначными фаворитками встречи сразу считались тольяттинки. Более-менее равной игра была только до перерыва, на который команды разошлись со счетом 

1 марта 2018, 01:30
Тренером вратарей гандбольной «Лады» стал Павел Сукосян

Тренером вратарей гандбольной «Лады» стал Павел Сукосян

В тренерском штабе гандбольного клуба «Лада» пополнение. Наставником голкиперов команды стал Павел Сукосян. В своем послужном списке он имеет титулы двукратного чемпиона мира, а также чемпиона Олимпийских игр в Сиднее. До последнего времени Павел Сукосян работал в Корее, а до 

14 февраля 2018, 09:51
В блогах: на чем ездят олимпийские чемпионки из Тольятти

В блогах: на чем ездят олимпийские чемпионки из Тольятти

Блогер chaga рассказал про транспорт, на котором ездят четыре девчонки, взявшие для России золотые медали на минувшей Олимпиаде в Бразилии.

Блогер chaga посвятил свой пост транспорту олимпийских чемпионов из Самарской области и опубликовал фото.
«Речь об автобусе гандбольного 
22 сентября 2016, 02:40
Три золота, серебро и три бронзы завоевали самарские дзюдоисты на Чемпионате России

Три золота, серебро и три бронзы завоевали самарские дзюдоисты на Чемпионате России

Награды высшей пробы в столицу губернии привезли три девушки.
Анастасия Павленко, Дарья Межецкая и Ольга Крюкова одержали победу каждая в своей весовой категории. На татами спортсменки доказали превосходство над опытными соперницами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и Волгограда. Серебряную медаль 

13 сентября 2016, 11:37
В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая

В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая

Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро, только что ставшие кавалерами ордена Дружбы, гандболистки тольяттинской «Лады» вернулись домой на автомобилях премиум-класса, подаренных президентом России Владимиром Путиным. Марафон признания и благодарности за блестящее выступление на Играх продолжился на родине.

Тольяттинские гандболистки добыли олимпийское золото впервые в 

2 сентября 2016, 01:38
Семен Макович стал чемпионом России по плаванию на дистанции 400 метров

Семен Макович стал чемпионом России по плаванию на дистанции 400 метров

В Москве в СК «Олимпийский» стартовал чемпионат России по плаванию 2016 на короткой воде. В соревновании принимают участие 620 сильнейших пловцов страны из 56 регионов России. Самарский регион представлен 16-ю спортсменами, 10 из которых пловцы «Центра спортивной подготовки». Турнир является 

18 апреля 2016, 11:05
Легковес Василий Веткин пробился в финал Чемпионата России по боксу

Легковес Василий Веткин пробился в финал Чемпионата России по боксу

Новокуйбышевский спортсмен одолел по очкам новосибирца Артура Ложникова. В этом поединке Василий работал вторым номером, преимущественно контратаковал. Выбранная тактика себя оправдала: удары спортсмена из Самарской области были точнее. В последнем раунде сибиряк попытался переломить ход боя и в какой-то момент 
27 ноября 2015, 08:01
В Тольятти стартовал чемпионат госнаркоконтроля России по стрельбе

В Тольятти стартовал чемпионат госнаркоконтроля России по стрельбе

Сегодня, 23 июня, на стрельбище в Комсомольском районе Автограда прошел торжественный парад и церемония открытия соревнований. В чемпионате принимают участие 200 человек из 46 регионов страны. В течение трех дней сотрудники госнаркоконтроля будут демонстрировать свой уровень профессиональной подготовки и умение 
23 июня 2015, 07:43
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