Это выяснилось в ходе проверки, проведенной счетной палатой региона. Кроме того, инспекция выявила целый ряд нарушений, допущенных фондом с 2013 по 2015 год. Из 266 миллионов рублей прибыли, полученной за этот период, 80% средств - это доход от размещения средств на банковских депозитах.
Однако такая практика привела к тому, что после отзыва лицензий у "Волжского социального" и "Первого республиканского" банков на их счетах зависло почти 945 миллионов рублей гарантийного фонда, что составляло 55% всех его денежных средств. При этом была нарушена инструкция Минэкономразвития, ограничивающая этот показатель двадцатью процентами. 14 миллионов рублей предоставили фирмам, зарегистрированным за пределами области, еще около 9 миллионов рублей - организациям, не являющимся микрофинансовыми, что противоречит установленному порядку.
В итоге Минимущество предписало фонду перечислить задолженность в бюджет, однако это так и не было сделано. Теперь эти средства будут взыскивать через арбитражный суд области.
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