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Центробанк отозвал лицензию у банка с филиалом в Самаре

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16 декабря 2016, 05:41
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На подарочные наборы из бюджета Самарской области потратят 9,2 млн рублей

Областной бюджет готов заплатить 9 миллионов 282 тысячи рублей за поставку подарочных наборов в 2017 году. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Как следует из сопроводительной документации, речь идет о 8700 наборах, в каждом из которых должна находиться бутылка игристого 

15 декабря 2016, 06:21
Принят бюджет Самарской области

Принят бюджет Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы окончательно утвердили параметры бюджета региона на следующий год.
Перед вторым чтением в проект главного финансового документа области были внесены 278 поправок на общую сумму около 58 миллиардов рублей. В итоговом документе учтено 26 поправок, 29 отклонено, 

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40 процентов средств, выделенных на улучшение дорог в России, оказались неиспользованными

40 процентов средств, выделенных на улучшение дорог в России, оказались неиспользованными

Почти 40 процентов средств, выделенных в 2016 году на улучшение дорог в России, оказались неиспользованными. Из-за бюрократии чиновники на местах не успели освоить миллиарды рублей, поступившие в дорожные фонды. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты, проведя масштабную проверку работы 

12 декабря 2016, 11:23
Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей

Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов, вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей. Имеются в виду средства на депозитах, превышающие 1 млн 400 тысяч рублей и, соответственно, не покрывающиеся страховкой. 

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В будущем году бюджет Самарского ФОМС может увеличиться на 6%

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Деньги бюджета Самарской области ушли в мусор

Деньги бюджета Самарской области ушли в мусор

Счетная палата Самарской области уличила региональное министерство энергетики и ЖКХ в растрате 229 миллионов рублей. Речь идет о неэффективном использовании средств.

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Активисты посчитали ямы на дорогах Самары

Активисты посчитали ямы на дорогах Самары

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К проверке качества ремонта 

4 октября 2016, 12:01
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