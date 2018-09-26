В Самаре стартовал гарантийный ремонт Южного моста. Работы идут с учетом замечаний, поступивших от автомобилистов. Сейчас идет ремонт подходов к мостовому переходу на площади 400 кв.м. После этого подрядчик приступит к приведению в порядок деформационных швов. Эта стадия работ начнется 1 октября.
Отмечается, что ремонт моста осуществляется за счет подрядчика. Преимущественно дорожники трудятся по ночам, чтобы не создавать помех движению. Контроль качества осуществляется представителями администрации областного центра.
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