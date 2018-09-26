4
11
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре перекроют три дороги

В Самаре перекроют три дороги

Для проведения ремонтных работ на территории города будет перекрыто движение на нескольких улицах. Это необходимо для обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать на следующих участках:

- до 08:00 22 сентября - по улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Победы (по нечетной 

21 сентября 2018, 01:33
В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву

В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву

В Самаре объявлен повторный конкурс на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Подрядчика, который согласится выполнить работу за 236 тысяч рублей, ищет муниципальный «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Напомним, первые торги, объявленные в августе, провалились. Ни одна компания не захотела 

20 сентября 2018, 09:51
В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

Работы на коммуникациях станут причиной очередного перекрытия дорог в Самаре. В связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства ограничения движения будут введены по улице Шестая Толевая от улицы Балаковская до переулка Ясский. Они будут действовать с 24 сентября по 3 

20 сентября 2018, 05:50
В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В субботу, 22 сентября, в Самаре перекроют три дороги. В этот день в городе пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета. С 09:00 до 15:00 субботы будет ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:
 
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до 
18 сентября 2018, 03:07
В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

Важная новость для автомобилистов. С 7:00 12 сентября до 24:00 13 сентября будет перекрыт участок улицы Маломосковской на участке от Революционной до Николая Панова. Как сообщает в Твиттере региональный Минтранс, там будут идти работы на газопроводе.
11 сентября 2018, 06:06
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
До 1 сентября жителям трех районов Самары обещают вернуть горячую воду

До 1 сентября жителям трех районов Самары обещают вернуть горячую воду

К 1 сентября жителям Советского, Кировского и Промышленного районов Самары обещают вернуть горячую воду. Сейчас завершены  работы по перевороружению тепломагистрали на улице Ново-Вокзальной. Напомним, что ремонт проходил здесь на нескольких участках -  от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора. В 
31 августа 2018, 02:03
На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей

На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей

В Самаре за 1 млн 100 тысяч рублей отремонтируют здание Самарского районного суда, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об угловом строении по адресу Куйбышева 62 - Венцека 30. Это здание, напротив памятнику Ленину, входит в региональный перечень 
27 августа 2018, 10:32
Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»

Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»

Блогера Андрея Соколова возмутило качество ремонта Южного моста. "Это настоящий позор для Самары. Приглашаю самых главных чиновников из "белого дома" приехать на осмотр, - негодует блогер. - Вы только посмотрите. Деформационные швы торчат над уровнем асфальта, заделаны безобразно, и 
23 октября 2017, 10:11
Южный мост и путепровод «Аврора» полностью открыли для движения

Южный мост и путепровод «Аврора» полностью открыли для движения

Долгожданная новость для самарских автомобилистов. В среду утром для движения транспорта полностью открыли Южный мост, который ремонтировали в течение почти семи месяцев. Потратили 524 млн рублей. Напомню, это была вынужденная мера, так как по стыкам на переходе пошли трещины. Областная 

18 октября 2017, 06:02
В Самаре на Южный мост вернулись автобусы и маршрутки

В Самаре на Южный мост вернулись автобусы и маршрутки

В Самаре возобновлено движение автобусов и маршруток через Южный мост по прежним схемам. Речь идет о маршрутах №26, №39, №63, №66, №215 и №283, уточнили в мэрии.

Напомним, мост ремонтировали в течение семи месяцев. Открыли его сегодня, 18 октября. 
18 октября 2017, 02:27
В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост

В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост

Долгожданное событие для автомобилистов. В Самаре после семимесячного ремонта открыли Южный мост. За это время там  укрепили несущие конструкции, смонтировали  деформационные швы, привели в порядок тротуар, установили ограждения и обновили освещение. Осталось покрасить пролетные строения и выполнить работы для защиты 

18 октября 2017, 10:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх