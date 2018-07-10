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Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018
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10 июля 2018, 02:39
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Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре
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10 июля 2018, 01:46
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17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре
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10 июля 2018, 12:54
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В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой
В паблике "Ставропольский район" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жители села Верхнее Санчелеево Самарской области организовали в дни чемпионата мира единственную на всю Россию сельскую футбольную фан-зону. Драматический матч Россия-Хорватия здесь переживали все вместе 110 сельчан. Перед игрой даже была …
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9 июля 2018, 10:21
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Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре
В Самаре приехавшие на ЧМ-2018 бразильские болельщики съели в фанзоне суточный запас пельменей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Как уже сообщалось ранее, пельмени вместе с расстегаями …
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4 июля 2018, 03:58
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Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
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21 июня 2018, 02:19
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Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару
В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев …
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19 июня 2018, 01:15
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Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
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15 марта 2018, 11:09
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Ученые: Кулинария сделала из обезьяны человека
Американские исследователи из Гарвардского университета пришли к умозаключению, что мощный эволюционный импульс в процессе формирования Homo sapiens дала именно первобытная кулинария. Антропологи полагают, что приготовление пищи в общепонятном смысле началось около 500 тысяч лет назад. При этом они отмечают: зачатки …
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10 марта 2016, 03:30