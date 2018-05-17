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Председателем правления АО АКБ «ГАЗБАНК» избран Владимир Аверин
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17 апреля 2018, 05:08
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Вклад Газбанка в Поисковое движение России
Самарский поисковый отряд «Волжане» получил в подарок от Газбанка глубинный металлоискатель. Теперь юные поисковики, в том числе 20 школьников, отправятся в Волгоградскую область на «Всероссийскую вахту памяти-2018» полностью укомплектованными.
«Волжане» - один из старейших отрядов Cамарской области. За годы своей работы, …
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28 марта 2018, 06:21
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«Газбанк» вошел в Топ-100 самых надежных российских банков по версии Forbes
«Газбанк» вошел в сотню самых надежных российских банков, по версии авторитетного экономического издания Forbes. Его аналитики ставили перед собой задачу определить, каким именно финансовым учреждениям можно доверять при принятии решения о размещении там средств. В итоговом ТОП-100 «Газбанк» занял 78-е …
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22 марта 2018, 04:07
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В «Газбанке» назначат нового председателя правления
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21 марта 2018, 09:36