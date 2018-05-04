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Водитель «Приоры» сбил 79-летнюю пенсионерку в Тольятти
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4 мая 2018, 02:09
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Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре
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4 мая 2018, 01:41
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Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре
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3 мая 2018, 03:34
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Водитель «Форда» сбил 7-летнего мальчика во дворе в Самаре
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3 мая 2018, 02:26
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Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области
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3 мая 2018, 01:53
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Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?
Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора", - пишет …
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27 апреля 2018, 08:00
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Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?
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23 апреля 2018, 08:01
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Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»
Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по …
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23 апреля 2018, 07:00
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С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти
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16 апреля 2018, 08:47
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ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»
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23 марта 2018, 03:35
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Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика
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23 марта 2018, 09:30
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Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани
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22 марта 2018, 06:03