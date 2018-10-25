24 октября в Тольятти произошла авария с участием ребенка. Около 17:00 в районе дома №125 по ул. Ларина под колесами «ГАЗели» оказался 12-летний подросток. По информации тольяттинской ГИБДД он переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате аварии подросток получил травмы. В бессознательном состоянии его отвезли в больницу. Так как у мальчика не было при себе телефона, полицейским потребовалось некоторое время на поиск его родителей.
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Информация о …
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Напомним, трагедия произошла 13 августа. 3-летний мальчик прикоснулся к оголенному проводу и …
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