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Материалы по теме:

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В среду в Большеглушицком районе произошла авария, в которой пострадала 7-летняя девочка. В 07:45 60-летняя женщина ехала на «Lada-211440» по улице Советской в селе Большая Глушица. По предварительной версии полицейских, автоледи не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 7-летнюю 
25 октября 2018, 02:18
В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице

В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице

В среду, 24 октября, произошла авария в Волжском районе. В 17:30 57-летний водитель иномарки Ford Mondeo ехал по трассе «Николаевка – Черновский — Белозерки». По предварительной версии, шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и не справился с управлением, 
25 октября 2018, 01:57
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и 
24 октября 2018, 12:25
В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В понедельник, 22 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:20 56-летний мужчина ехал на Ford Focus по улице Енисейской в направлении Ташкентского переулка. По пути автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
23 октября 2018, 12:18
Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела, заведенного на пенсионерку, едва не убившую девочку. Инцидент произошел 21 июня этого года. В этот день 70-летняя женщина сильно напилась и по неизвестной причине набросилась на 5-летнюю девочку, находящуюся в одной квартире со злоумышленницей. 

9 октября 2018, 07:32
В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места

В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места

Тольяттинская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях провела проверку в колонии-поселении №1. Ее руководство привлекло одного из заключенных к выполнению оплачиваемых работ за пределами КП. Он трудился над реконструкцией одного из торговых центров Автограда. При этом, сотрудники 

3 октября 2018, 10:15
Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным

Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным

Прокуратура Тольятти признала законным внеочередное заседание городской Думы шестого созыва. Оно прошло в Автограде 1 октября. Срочность, с которой собрались парламентарии, обусловлена необходимостью оперативного внесения изменений в городской бюджет. Дело в том, что Тольятти получит из областного бюджета 89,7 млн 

1 октября 2018, 04:32
На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей

На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей

В этом году на благоустройство дворовых территорий в Тольятти выделят 173 миллиона рублей. Информацию озвучили в Самарской губернской думе.

Кроме того, сейчас парламентарии обсуждают объем средств, на который может претендовать регион в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем 

28 сентября 2018, 12:00
Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.

Информация о 

18 сентября 2018, 12:52
По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело

По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело

По факту гибели 3-летнего ребенка в Хворостянском районе Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия произошла 13 августа. 3-летний мальчик прикоснулся к оголенному проводу и 

15 августа 2018, 10:10
42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

3 августа в Сызрани произошла авария с участием ребенка. Около 19:00 42-летняя автоледи на Lexus ехала по улице Победы в сторону улицы Кирова. Около дома №17 по Побед под колесами иномарки оказался мальчик, перебегавший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В 
6 августа 2018, 10:36
Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

25 июля в Самаре произошла авария с участием ребенка. Во 2 квартале поселка Мехзавод под колесами «Хендэ Гетз», за рулем которой сидела 27-летняя женщина, оказался 8-летний мальчик. За мгновение до аварии он решил быстро перебежать дорогу.

В результате наезда мальчик получил 

26 июля 2018, 02:45
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