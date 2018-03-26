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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.

После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а 

25 марта 2018, 08:29
4 пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Самаре

4 пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Самаре

Сегодня, 25 марта, около 10 часов дня в Кировском районе Самары произошло ДТП. Есть пострадавшие. Первую помощь им оказали прибывшие инспекторы ГИБДД.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» при повороте не уступил дорогу пассажирской "Газели". В результате происшествия четыре пассажира 
25 марта 2018, 12:59
В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации

В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации

Первое ДТП произошло на Автозаводском шоссе примерно в 18 часов. 47-летний водитель "Опеля", выехал на красный свет на перекрестке с улицей Мичурина и сбил 7-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой 
24 марта 2018, 02:12
Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

На месте жуткой аварии под Сызранью, в которой скончался дальнобойщик, предприимчивые граждане начали собирать рассыпанную лапшу быстрого приготовления.

Уже прошло 2 дня после ДТП, однако мародёры все еще активно собирают коробки с продуктами, которые вывались из отцепившегося полуприцепа. Многие 
24 марта 2018, 01:36
«Это не деньги!»: В Сызрани водители маршруток отказываются брать «медяки»

«Это не деньги!»: В Сызрани водители маршруток отказываются брать «медяки»

В Сызрани пассажиры ряда маршрутов пожаловались на странную реакцию некоторых водителей, которые, получая деньги за проезд, выбирают среди монет «медяки» и бросают их обратно в салон. Речь идет о 10-и и 50-копеечных монетах.

Как пишет «КТВ-Луч», на днях, 
17 февраля 2018, 06:10
В Чапаевске водитель «Газели» разбил две иномарки и сбил женщину

В Чапаевске водитель «Газели» разбил две иномарки и сбил женщину

В Самарской области, в городе Чапаевске, произошло массовое ДТП - водитель «Газели» разбил две иномарки  и сбил женщину. Это случилось около семи часов утра во вторник, 23 января. По данным полицейских, «Газель» под управлением 29-летнего водителя ехала по дороге Самара 

24 января 2018, 02:12
Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь

Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь

Свидетелями необычного инцидента стали жители Сызрани сегодня в субботу, 16 декабря. На улице Ульяновской они сняли на фото, как у маршрутки №116 во время посадки пассажиров слетела дверь. К счастью, люди не пострадали. «Газелька» № 116 курсирует между Сызранью и 
16 декабря 2017, 06:15
В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В Самаре на Ново-Садовой встали трамваи после ДТП с трактором

В воскресенье, 10 декабря, в Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись трактор и трамвай №22. ДТП произошло на улице Ново-Садовой, а районе пересечения с улицей Потапова. Было уже около шести часов вечера. На линии встали трамваи. Представитель ТТУ г.о. Самара опубликовал 
11 декабря 2017, 11:06
В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В воскресенье, 19 ноября, в Октябрьском районе Самары произошел пожар на автодороге. Загорелась «Газель». По данным МЧС, это случилось в 14 часов.

Начался пожар в «Газели» на Ново-Садовой, в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Фото очевидца появилось в социальной 
20 ноября 2017, 10:53
В Самаре женщину сбил трактор

В Самаре женщину сбил трактор

Свидетелями ДТП с участием пешехода сегодня стала съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА». Примерно в 11:45 на пересечении улиц Садовой и Красноармейской женщину сбил трактор, который перевозил в ковше бордюрный камень для ремонта дорог. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель выехал на запрещающий сигнал 

1 сентября 2017, 05:41
Трактор-беспилотник: На Урале разработали уникальное транспортное средство

Трактор-беспилотник: На Урале разработали уникальное транспортное средство

В Екатеринбурге сотрудники двух вузов разработали трактор-беспилотник. Уникальное транспортное средство призвано облегчить работу аграриев.
Новое творение инженерной мысли обладает определенным «интеллектом». Оно самостоятельно оценивает урожайность и обеспечивает выполнение определенных функций на основании получаемой информации.
Пока опытный образец управляется при помощи 

13 июля 2017, 05:26
Самарских трактористов защитят от жары и мороза

Самарских трактористов защитят от жары и мороза

Тракторы «Кировец» с автоматической коробкой передач придут в Самарскую область. Накануне подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Петербургским тракторным заводом. Это единственный в стране производитель мощных колесных машин для сельского хозяйства, работающий уже 55 лет. Соглашение направлено на 

29 июня 2017, 12:21
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