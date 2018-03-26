Рано утром 25 января ДТП произошло в Волжском районе Самарской области. Примерно в 04:50 25-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Самара-Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан» со стороны Яблоневого Оврага. На 48 километре дороги он врезался в припаркованный трактор «ПК-4», стоявший у обочины.
В результате аварии травмы груди и руки получил водитель грузовика. После оказания медпомощи ему было назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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