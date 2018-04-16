Кадры со стадиона «Самара Арена», где все выходные продолжается укладка рулонного газона #60ДнейДоЧМ pic.twitter.com/XSaEHIJ3Lg— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 15 апреля 2018 г.
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Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва
В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец …
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13 апреля 2018, 03:11
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К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре
В Самаре предусмотрено более 101 миллиона рублей на установку к ЧМ-2018 дорожных знаков, которые после чемпионата уберут. Подрядчика для выполнения работ по созданию системы городской навигации ищет региональный минтранс. Помимо дорожных знаков, предусмотрена установка светофоров, ограждений, фан-барьеров, табло прибытия транспорта, …
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13 апреля 2018, 10:13
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До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре
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13 апреля 2018, 09:27
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Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018
Блогер Евгений Синюков предложил без эмоций посмотреть, как в Самаре поменялся с …
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12 апреля 2018, 03:56
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Дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог Самары
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12 апреля 2018, 09:58
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К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках
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6 апреля 2018, 04:04
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Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада
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6 апреля 2018, 01:31
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Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре
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5 апреля 2018, 03:31
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Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 09:58
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Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля
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3 апреля 2018, 10:51
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Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона
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30 марта 2018, 12:24
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На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры
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27 марта 2018, 01:33
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Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель
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22 марта 2018, 12:48
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В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»
Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в …
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16 марта 2018, 12:58