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Самара заняла 6 место в рейтинге городов с самыми лучшими болельщиками ЧМ-2018
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17 июля 2018, 04:27
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В блогах: в Самаре после фанфеста плохо ходили автобусы
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16 июля 2018, 05:36
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В блогах: в Самаре увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала
Фонд капитального ремонта Самарской области сообщил в "Твиттере", что в Самаре на фасаде дома № 369 по улице Ново-Садовой увековечат историческую победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Заказчиком проекта выступил непосредственно регоператор. Средства на его …
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16 июля 2018, 05:28
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Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре
Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.
Напомним, что перед …
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16 июля 2018, 04:23
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500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»
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13 июля 2018, 10:51
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С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области
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12 июля 2018, 02:19
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Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"
В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. …
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12 июля 2018, 11:35
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Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»
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11 июля 2018, 01:30