На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц …