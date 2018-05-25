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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

Утром 24 мая ЧП произошло в микрорайоне Крутые Ключи. В 7:58 на третьем этаже доме на бульваре Финютина прогремел взрыв, а после этого начался пожар. На место прибыли 22 сотрудника МЧС на 7 машинах. Они эвакуировали жильцов здания и приступили 
24 мая 2018, 11:58
На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц 

21 мая 2018, 02:26
Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт

В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него 

15 мая 2018, 03:31
Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в результате аварии без газа остались более 3 тысяч человек. В населенном пункте Балашейка Сызранского района был поврежден надземный газопровод высокого давления, расположенный в районе улицы Кирпичной. Диаметр трубы – 150 миллиметров. Сообщение 

15 мая 2018, 05:27
Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место

Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место

В Самаре трехтонный «памятник должнику» перевезли на новое место. «Напоминание о долге за водоснабжение, весом в три тонны, установленное накануне около дома должника в Зубчаниновке, полностью оправдало себя. Должник бегом отправился в кассу СКС оплачивать долги, накопленные за несколько предыдущих 
11 мая 2018, 04:16
В Тольятти на торгах купили долг бизнесмена Ягутяна

В Тольятти на торгах купили долг бизнесмена Ягутяна

В Тольятти долг предпринимателя Гаика Ягутяна в размере почти 41 миллион рублей купили за 20 тысяч. Право требования этих денег было выставлено на торги в рамках процедуры банкротства управляющей компании «Серебряная Молния», которой руководил Ягутян. Согласно сообщению на едином федеральном 

8 мая 2018, 07:31
В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит

В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит

В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая 

9 февраля 2018, 06:38
В Самарской области раритетный

В Самарской области раритетный "ГАЗ" улетел в кювет

15 января в Ставропольском районе области произошло смертельное ДТП. Раритетный автомобиль «ГАЗ-69» 1967 года выпуска ехал по дороге из Самары в сторону Димитровграда. Недалеко от трассы Тольятти-Димитровград мужчина не справился с управлением и внедорожник опрокинулся в кювет. Как сообщает группа 
16 января 2018, 02:21
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