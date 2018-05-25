Дочерняя компания газового монополиста «Газпром межрегионгаз Самара» начала составлять список злостных неплательщиков - претендентов на ограничение подачи газа. На сегодняшний день общая задолженность потребителей за поставленный ресурс достигла 2,5 миллиарда рублей. Сложившаяся ситуация грозит серьезными инвестиционными и репутационными потерями для нашей губернии. Самым главным условием инвестирования в регионы «Газпром» всегда считал своевременные платежи. Из-за огромных долгов монополист уже приостановил реализацию программ газификации и «Газпром - детям» в ряде субъектов. Прежде всего, речь идет о республиках Северного Кавказа. В черном списке может оказаться и Самарская область. У нас почти 1,5 миллиарда задолжали промпредприятия, из них 80 процентов - теплоснабжающие организации. Свыше 200 миллионов - просрочка у бюджетников и 900 миллионов - у населения. По данным экспертов, долг регионов России перед «Газпромом» достигает 200 миллиардов рублей - это фактически треть средств, необходимых для реализации проекта «Северный поток 2».
|
В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек
|
24 мая 2018, 11:58
|
На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев
В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц …
|
21 мая 2018, 02:26
|
Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт
В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него …
|
15 мая 2018, 03:31
|
Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области
|
15 мая 2018, 05:27
|
Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место
В Самаре трехтонный «памятник должнику» перевезли на новое место. «Напоминание о долге за водоснабжение, весом в три тонны, установленное накануне около дома должника в Зубчаниновке, полностью оправдало себя. Должник бегом отправился в кассу СКС оплачивать долги, накопленные за несколько предыдущих …
|
11 мая 2018, 04:16
|
В Тольятти на торгах купили долг бизнесмена Ягутяна
|
8 мая 2018, 07:31
|
В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит
В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая …
|
9 февраля 2018, 06:38
|
В Самарской области раритетный "ГАЗ" улетел в кювет
15 января в Ставропольском районе области произошло смертельное ДТП. Раритетный автомобиль «ГАЗ-69» 1967 года выпуска ехал по дороге из Самары в сторону Димитровграда. Недалеко от трассы Тольятти-Димитровград мужчина не справился с управлением и внедорожник опрокинулся в кювет. Как сообщает группа …
|
16 января 2018, 02:21