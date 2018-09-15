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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост

Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост

Главный врач Тольяттинской городской клинической больницы номер 5 Николай Ренц готов покинуть пост секретаря тольяттинского отделения партии «Единая России». И, таким образом, лично ответить за поражение Едра на выборах в гордуму. Об этом он сообщил в интервью тольяттинским СМИ. В 
15 сентября 2018, 11:15
Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Уходит эпоха в истории самарского футбола. На стадионе «Металлург», где более полувека кипели страсти вокруг «Крыльев Советов», начали вывозить травяной газон. 
 
На этом зеленом прямоугольнике 68 на 101 метров «Крылья Советов» переживали самые драматичные моменты в своей истории, борьбу за медали 
14 сентября 2018, 11:47
В блогах: Про стадион

В блогах: Про стадион "Волга"

Блогер matrokreazoth <https://matrokreazoth.livejournal.com/> обеспокоен судьбой стадиона «Волга».

«Попался на глаза проект жилого комплекса "Спортград", - пишет он в "Живом журнале". - Этот ЖК, видимо, планируют строить на Автобусном проезде. Сейчас там пустырь, примыкающий к стадиону "Волга". Автостоянку оттуда 
14 сентября 2018, 11:30
Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

С четверга, 20 сентября, трамваи № 1, 3 и 5 не будут доезжать до Хлебной площади. Это связано со строительством Фрунзенского моста. Представители Минтранса сообщили, что движение там возобновится не раньше 2020 года. На время работ трамвайные пути демонтируют.

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14 сентября 2018, 04:50
80 млрд рублей ежегодно вкладывают предприятия нефтехимического и химического комплекса в развитие Самарской области

80 млрд рублей ежегодно вкладывают предприятия нефтехимического и химического комплекса в развитие Самарской области

Об этом говорили на открытии юбилейной 10-й специализированной выставки "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия", которая  открылась в Самаре. В ней принимают участие лидеры нефтехимической отрасли, такие как "Роснефть", "РИТЭК-Самара-Нафта", "Транснефть-Приволга" и другие.
Мероприятие проходит на площадке выставочного комплекса "Экспо-Волга", который является членом 

19 октября 2016, 03:54
Сенсационная новость для мирового рынка черного золота

Сенсационная новость для мирового рынка черного золота

Впервые за последние 15 лет крупнейшие мировые нефтедобытчики готовы заморозить добычу нефти на уровне 11 января этого года. Решение будет принято, если другие производители присоединятся к этой инициативе. Данная мера призвана уменьшить переизбыток на рынке и не допустить дальнейшего падения 
16 февраля 2016, 06:15
Президент Бразилии обсудит требования протестующих

Президент Бразилии обсудит требования протестующих

Президент Бразилии Дилма Руссефф встретится в понедельник с губернаторами и мэрами страны, чтобы обсудить пути решения проблем, поднятых в ходе протестов, передает РИА Новости со ссылкой на новостное агентство EFE.

Во встрече примут участие губернаторы всех 27 штатов Бразилии и мэры региональных 

24 июня 2013, 10:28
Американцы продают

Американцы продают "Самара-Нафту"

В ближайшее время будет определен покупатель самарской нефтяной компании "Самара-Нафта". Ее продает собственник - американская корпорация Hess Corp. Акционер завершил прием заявок на сделку. По неофициальной информации, в числе претендентов примерно 30 компаний, которые не разглашают информацию о деталях переговоров. 

27 марта 2013, 09:35
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