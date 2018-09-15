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Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост
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15 сентября 2018, 11:15
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Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры
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14 сентября 2018, 11:47
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В блогах: Про стадион "Волга"
Блогер matrokreazoth <https://matrokreazoth.livejournal.com/> обеспокоен судьбой стадиона «Волга».
«Попался на глаза проект жилого комплекса "Спортград", - пишет он в "Живом журнале". - Этот ЖК, видимо, планируют строить на Автобусном проезде. Сейчас там пустырь, примыкающий к стадиону "Волга". Автостоянку оттуда …
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14 сентября 2018, 11:30
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Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году
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14 сентября 2018, 04:50
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80 млрд рублей ежегодно вкладывают предприятия нефтехимического и химического комплекса в развитие Самарской области
Об этом говорили на открытии юбилейной 10-й специализированной выставки "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия", которая открылась в Самаре. В ней принимают участие лидеры нефтехимической отрасли, такие как "Роснефть", "РИТЭК-Самара-Нафта", "Транснефть-Приволга" и другие.
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19 октября 2016, 03:54
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Сенсационная новость для мирового рынка черного золота
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16 февраля 2016, 06:15
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Президент Бразилии обсудит требования протестующих
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24 июня 2013, 10:28
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Американцы продают "Самара-Нафту"
В ближайшее время будет определен покупатель самарской нефтяной компании "Самара-Нафта". Ее продает собственник - американская корпорация Hess Corp. Акционер завершил прием заявок на сделку. По неофициальной информации, в числе претендентов примерно 30 компаний, которые не разглашают информацию о деталях переговоров. …
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27 марта 2013, 09:35