Президент Бразилии Дилма Руссефф встретится в понедельник с губернаторами и мэрами страны, чтобы обсудить пути решения проблем, поднятых в ходе протестов, передает РИА Новости со ссылкой на новостное агентство EFE.

Во встрече примут участие губернаторы всех 27 штатов Бразилии и мэры региональных …