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В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. …
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12 апреля 2017, 06:00
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В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя
Блогер Анна Носова поведала про необычное астрономическое мероприятие под названием «тротуарка», которое прошло недавно на парковке у самарского "Парк-Хауса". "Все желающие могли бесплатно понаблюдать в различные оптические приборы за яркими объектами. В условиях города из-за яркости фонарей сложно увидеть какое-либо …
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12 апреля 2017, 05:53
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Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки
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11 апреля 2017, 04:09
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Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang …
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11 апреля 2017, 04:01
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Эксперты ООН: Пестициды уничтожают не только насекомых, но и людей
Пестициды, которыми обрабатывают различные растительные культуры для уничтожения вредных насекомых, могут также убивать людей. Об этом сказали специалисты ООН в своем недавнем докладе.
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15 марта 2017, 10:03
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Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»
Владимир Путин призвал дать регионам больше самостоятельности в распределении субсидий в сфере АПК. Об этом президент России заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию 1 декабря. При этом ответственность региональных властей за эффективное использование бюджетных средств тоже должна возрасти, подчеркнул …
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1 декабря 2016, 03:23
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Самарские аграрии не ждут серьезных последствий от аномальных морозов
Снегопад, который обрушился на губернию в выходные, позволил аграриям выдохнуть с облегчением. Две последние недели температура воздуха доходила до минус 23, а осадков не было.
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28 ноября 2016, 06:52
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На комитете по бюджету Самарской Губернской Думы предложили сократить субсидии сельхозпроизводителям региона
Как поясняется в решении, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления, а также объектов селекционных центров в растениеводстве, предлагается сократить в связи с отсутствием потребности. Общая сумма - 224,5 млн. рублей.
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28 ноября 2016, 04:16
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Мэрия Самары намерена купить 99 квартир для сирот
Администрация Самары намерена потратить 109 миллионов рублей на приобретение квартир, которые будут предоставлены по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. В трех лотах содержится предложение о покупке 35, 34 и 30 …
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23 июня 2015, 11:47
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Самарских осужденных накормят консервами
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14 апреля 2015, 05:17
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"ТЕРРА" выяснила, в каких социальных и образовательных учреждениях проводились махинации с госзакупками
Закупки продуктов питания по ценам, которые не имеют ничего общего с реальными, совершали два самарских интерната. Так, 71-я школа-интернат приобретала для своих воспитанников картофель, лук и капусту по 30 рублей за килограмм. Притом что, по данным регионального министерства экономического развития, …
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16 марта 2015, 07:42
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Закупками АвтоВАЗа будет руководить индийский менеджер
На АвтоВАЗе подписан приказ о назначении индийского менеджера Венкатрана Мамиллапалле на пост вице-президента по закупкам, сообщают федеральные интернет-СМИ. Известно, что до прихода на завод он работал в корпорации Tata Motors. Напомним, предшественником Мамиллапалле являлся Дамир Кашапов, который в конце апреля уволился …
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1 июля 2014, 03:38