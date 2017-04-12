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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. 

12 апреля 2017, 06:00
В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя

В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя

Блогер Анна Носова поведала про необычное астрономическое мероприятие под названием «тротуарка», которое прошло недавно на парковке у самарского "Парк-Хауса". "Все желающие могли бесплатно понаблюдать в различные оптические приборы за яркими объектами. В условиях города из-за яркости фонарей сложно увидеть какое-либо 

12 апреля 2017, 05:53
Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки

Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки

Блогеру kiber_liber не понравился опубликованный на днях проект мэрии Самары по созданию на территории города платных парковок. Согласно документу, базовый платеж за пользование одним парковочным местом составит 30 рублей в час. "Господа чиновники, вы все пытаетесь выдоить из людей последние 
11 апреля 2017, 04:09
Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото

Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang 
11 апреля 2017, 04:01
Эксперты ООН: Пестициды уничтожают не только насекомых, но и людей

Эксперты ООН: Пестициды уничтожают не только насекомых, но и людей

Пестициды, которыми обрабатывают различные растительные культуры для уничтожения вредных насекомых, могут также убивать людей. Об этом сказали специалисты ООН в своем недавнем докладе.
Как утверждают эксперты, элементы пестицидов аккумулируются в воде, почве, продуктах, а далее и в человеческом организме. В 

15 марта 2017, 10:03
Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»

Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»

Владимир Путин призвал дать регионам больше самостоятельности в распределении субсидий в сфере АПК. Об этом президент России заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию 1 декабря. При этом ответственность региональных властей за эффективное использование бюджетных средств тоже должна возрасти, подчеркнул 
1 декабря 2016, 03:23
Самарские аграрии не ждут серьезных последствий от аномальных морозов

Самарские аграрии не ждут серьезных последствий от аномальных морозов

Снегопад, который обрушился на губернию в выходные, позволил аграриям выдохнуть с облегчением. Две последние недели температура воздуха доходила до минус 23, а осадков не было.
Аномальные морозы при отсутствии снежного покрова к фатальным последствиям не привели, говорят специалисты. Зеленый ковер 

28 ноября 2016, 06:52
На комитете по бюджету Самарской Губернской Думы предложили сократить субсидии сельхозпроизводителям региона

На комитете по бюджету Самарской Губернской Думы предложили сократить субсидии сельхозпроизводителям региона

Как поясняется в решении, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления, а также объектов селекционных центров в растениеводстве, предлагается сократить в связи с отсутствием потребности. Общая сумма - 224,5 млн. рублей.
28 ноября 2016, 04:16
Мэрия Самары намерена купить 99 квартир для сирот

Мэрия Самары намерена купить 99 квартир для сирот

Администрация Самары намерена потратить 109 миллионов рублей на приобретение квартир, которые будут предоставлены по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. В трех лотах содержится предложение о покупке 35, 34 и 30 
23 июня 2015, 11:47
Самарских осужденных накормят консервами

Самарских осужденных накормят консервами

Во вторник, 14 апреля, региональное управление ФСИН разместило соответствующий тендер на портале госзакупок. Победителю торгов будет необходимо до 15 июня поставить 50 тонн маринованной белокочанной капусты, 21 тонну этого же овоща, но приготовленного вместе с морковью, и 38 тонн консервированных 
14 апреля 2015, 05:17

"ТЕРРА" выяснила, в каких социальных и образовательных учреждениях проводились махинации с госзакупками

Закупки продуктов питания по ценам, которые не имеют ничего общего с реальными, совершали два самарских интерната. Так, 71-я школа-интернат приобретала для своих воспитанников картофель, лук и капусту по 30 рублей за килограмм. Притом что, по данным регионального министерства экономического развития, 
16 марта 2015, 07:42
Закупками АвтоВАЗа будет руководить индийский менеджер

Закупками АвтоВАЗа будет руководить индийский менеджер

На АвтоВАЗе подписан приказ о назначении индийского менеджера Венкатрана Мамиллапалле на пост вице-президента по закупкам, сообщают федеральные интернет-СМИ. Известно, что до прихода на завод он работал в корпорации Tata Motors. Напомним, предшественником Мамиллапалле являлся Дамир Кашапов, который в конце апреля уволился 

1 июля 2014, 03:38
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