Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Югра» выбраны пять кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», «Уралсиб», сообщили в агентстве по страхованию вкладов.
«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО БАНК «ЮГРА» начнутся не позднее 24 июля 2017 года. О точной дате начала выплат будет сообщено дополнительно», - указано в сообщении АСВ.
Чтобы получить свои деньги, вкладчикам нужно прийти в банк-агент со своим паспортом и заполнить заявление о выплате возмещения. Подробности можно узнать по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов».
Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре у банка «Югра» был филиал и работал дополнительный офис. 10 июля Центробанк ввел в кредитном учреждении временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов. Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое финансовое положение банка и наличие угрозы интересам его клиентов. Все полномочия органов управления и акционеров, связанные с участием в уставном капитале, приостановлены на шесть месяцев, указано в сообщении регулятора.
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