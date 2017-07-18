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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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Путин освобожден от должности

Путин освобожден от должности

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21 сентября 2016, 10:04
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Хоккеисты тольяттинской «Лады» прервали 6-матчевую серию без побед в КХЛ

Во вторник, 11 ноября, в Ханты-Мансийске хоккеисты тольяттинского клуба «Лада» уверенно переиграли соперников из местной «Югры». К середине матча после бросков Валуйского, Белоусова и Шенфельда «Лада» выигрывала со счетом 3:0. Хозяева льда сумели только сократить разрыв в счете до минимума. 

12 ноября 2014, 11:00
ХК «Лада» прервал серию поражений, обыграв «Югру» – 3:2

ХК «Лада» прервал серию поражений, обыграв «Югру» – 3:2

Тольяттинская "Лада" прервала серию поражений. В выездной встрече с ханты-мансийской "Югрой", прошедшей 11 ноября, автозаводцы забросили в ворота соперников три шайбы. Их авторами стали: Семен Валуйский, Георгий Белоусов и Антон Шенфельд. 
Противник ответил двумя заброшенными шайбами, итог встречи - 3:2 

12 ноября 2014, 12:09
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